Met de A90 Final Edition neemt Toyota op een indrukwekkende wijze afscheid van de huidige generatie van de Toyota GR Supra. Maar niet alleen de auto, ook de prijs maakt indruk …

Er zijn maar 300 exemplaren beschikbaar van de A90 Final Edition, we weten dat minimaal één Nederlander er al eentje heeft besteld. Het prijskaartje? De Nederlandse Toyota-verkoper moest om een bedrag van 190.000 euro vragen. Bijna twee ton! Een 'gewone' GR Supra kost 76.795 euro.



Bpm-bedrag hoog

De hoge prijs is niet te wijten aan de hebzucht van Toyota, maar aan de Nederlandse belastingen. In Japan krijg je de A90 Final Edition al mee voor 92.500 euro. Duitsers betalen al iets meer: 142.800 euro. In Nederland zorgt vooral de bpm voor de nog hogere prijs van 190.000 euro.



Toyota GR Supra A90 Final Edition

Wat krijgt die ene Nederlandse koper dan voor 190.000 euro? Het gaat om de allerlaatste uitvoering van de huidige generatie van de Toyota Supra. De A90 Final Edition is aangepakt door Gazoo Racing - de racedivisie van Toyota.

Dat zie je terug in de aangescherpte techniek: het vermogen van de zescilinder lijnmotor is verhoogd naar 441 pk en 571 Nm (was 340 pk en 500 Nm), het onderstel is stijver, en er zijn verbeteringen doorgevoerd aan de koeling, aerodynamica en besturing. De A90 Final Edition is enkel leverbaar met een hangeschakelde zesbak.

Voor de prijs van een 911

Ook visueel wijkt deze versie af van de reguliere GR Supra, met onder meer een grote achtervleugel, bredere banden en lichtgewicht wielen. Binnenin vallen de rode Recaro-kuipstoelen en de overdaad aan alcantara op.

Eén van de 300 uitzwaai-Supra's is nu dus in Nederland – tegen een prijs waarvoor je ook een nieuwe Porsche 911 kunt uitzoeken. Maar die is minder exclusief.



