Toyota Supra verruilt BMW-zescilinder voor motor uit 7-zitter (en dit is waarom)

De huidige Toyota GR Supra 3.0 heeft een geweldige zes-in-lijn van BMW onder de kap. Wat mankeert de Japanners dat ze die motor willen ruilen voor een zescilinder uit een zevenzits SUV?

Je zou het misschien niet zeggen, maar de Toyota GR Supra draait alweer bijna zes jaar mee. Dat betekent dat-ie zo langzamerhand het eind van zijn levenscyclus nadert. Technisch is de Supra nauw verwant aan de BMW Z4.

Zo is de driecilinder zes-in-lijn waarvan de GR Supra 3.0 gebruikmaakt, van BMW-huize. Maar BMW heeft geen plannen voor een nieuwe Z4-generatie en dus moet de volgende Toyota Supra uit een ander technisch vaatje tappen.

Zescilinder uit Mazda CX-80 voor Toyota Supra

Volgens het Japanse BestCar heeft Toyota al een oplossing voor het wegvallen van de BMW-techniek. Voor de nieuwe Supra gaat Toyota gebruikmaken van een 3,3-liter zes-in-lijn met turbo van Mazda. Dit blok kennen we al uit de Mazda CX-60 en de zevenzits Mazda CX-80. Maar ook de hier niet geleverde Mazda’s CX-70 en CX-90 maken er gebruik van.

In diverse Mazda-modellen levert deze motor 345 pk en 500 Nm, maar een krachtiger variant ligt voor de hand. De huidige Toyota Supra haalt immers 388 pk en 500 Nm uit de 3,0-liter zes-in-lijn van BMW.

Mogelijk krijgt de GR Supra ook hybride ondersteuning. Het is nog onduidelijk of er een handgeschakelde versnellingsbak beschikbaar blijft.

Komt er ook een opvolger van de Mazda RX-7 en RX-8?

BestCar meldt verder dat Mazda werkt aan een eigen sportcoupé als opvolger van de RX-8. Of eigenlijk meer van de RX-7, want dat was, zeker in de turboversie, meer een hardcore sportwagen dan de vierzits RX-8. De sportieve Mazda zou dezelfde technische basis kunnen krijgen als de nieuwe Toyota Supra. Dat zou betekenen dat Mazda voor zijn sportwagen afscheid neemt van de wankelmotor.

Geruchten over een nieuwe sportwagen van Mazda geïnspireerd op de RX-Vision conceptcar van tien jaar geleden, doen al jaren de ronde – zonder concreet resultaat. Daarnaast speculeren de Japanse media al langer over een achterwielaangedreven Mazda 6 met een zes-in-lijn, maar van die sedan ontbreekt elk spoor. Wel zit er een elektrische Mazda 6 met achterwielaandrijving aan te komen.