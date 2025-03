6 BMW-weetjes over 2024 (waaronder het beroerdst verkopende model)

Nieuws

BMW heeft zijn jaarrapport over 2024 vrijgegeven en daarin staan een aantal opvallende zaken. We noemen er 6.

1: BMW is populairder dan zijn eeuwige rivalen

BMW verkocht over heel 2024 op de kop af 2.200.217 auto's. Dat is meer dan Mercedes (1.983.403 stuks) en Audi (1.671.218). Neemt niet weg dat het aantal registraties met 2,3 procent onderuit gingen in vergelijking tot een jaar eerder. Toen wist BMW nog 2.252.793 auto's te slijten.

Ook in Nederland gaat BMW aan kop. Het merk verkocht hier over heel 2024 21.327 auto's. Mercedes deed er 'slechts' 13.356 en Audi bleef steken op 13.826.

De BMW die wereldwijd in een vrije val is geraakt, is de BMW iX. De verkopen van de elektrische SUV daalden van 50.989 naar 38.365 exemplaren, 24,8 procent minder dan in 2023.

2: deze BMW wil niemand hebben

De BMW waar in 2024 niemand op zat te wachten, is de BMW XM. De monsterlijke plug-in hybride SUV ging 7813 keer over de toonbank, minder dan welk ander model ook. Zelfs de BMW Z4 deed het met 10.482 stuks beter. Toegegeven: die is een stuk goedkoper, maar dat een roadster beter verkoopt dan een SUV is opmerkelijk.

Kleine pleister op de wonde is dat de XM beter verkocht dan in 2023 toen 6749 stuks de showroom verlieten. In Nederland is de situatie precies omgedraaid: de XM was in 2024 populairder dan de Z4 (253 versus 100 registraties).

3: de meest verkochte BMW is geen SUV

De BMW X3 en X4 zijn de populairste SUV's van BMW. Maar met 370.198 registraties zijn ze nog niet zo gewild als de BMW 3-serie en 4-serie. Die werden 519.228 keer besteld.

4: aantal EV's neemt toe

Van de ruim 2,2 miljoen auto's die BMW in 2024 verkocht, zitten 368.475 volledig elektrische modellen. Een toename van 11,6 procent ten opzichte van een jaar eerder toen BMW nog 330.197 BEV's verkocht.

Er is werk aan de winkel, want in 2025 wil BMW 1,5 miljoen EV's afleveren. Let wel: dat is voor de hele groep, dus inclusief Mini en Rolls-Royce. Momenteel is 1 op de 3 verkochte Rolls-Royces een EV, de Rolls-Royce Spectre.

5: dit wordt de eerste BMW 'Neue Klasse'

Het eerste productiemodel van de 'Neue Klasse' wordt niet de nieuwe 3-serie maar de nieuwe BMW iX3. De elektrische SUV wordt aan het einde van dit jaar onthuld. Het is een van de 40 (!) nieuwe of vernieuwde modellen die BMW tot en met 2027 op de markt wil brengen.

6: BMW waterstofauto in 2028

BMW introduceert in 2028 als eerste premium automerk een waterstofauto. Hiervoor werkt het samen met autoreus Toyota die ook nog heilig gelooft in de auto met brandstofcel. De waterstofauto van BMW past volgens het merk naadloos in het portfolio en zal ook leverbaar worden met andere aandrijflijnen.