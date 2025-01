Waterstofauto ligt onder vuur, maar dit merk bouwt onverminderd door

Nieuws

Hyundai was er in 2013 als de kippen bij met zijn eerste waterstofauto, de ix35 Fuel Cell. Vijf jaar later volgde de Hyundai Nexo die ook een brandstofcel aan boord had. En nu staan we aan de vooravond van de derde waterstofauto van het merk.

Niet iedereen is enthousiast over de waterstofauto. Volgens sceptici is rijden op waterstof gewoon niet logisch. Er gaat teveel energie verloren, bij de productie van waterstof en ook tijdens het gebruik ervan in de auto zelf. Het rendement van een batterij-elektrische auto ligt vele malen hoger. Daarbij wordt bij de productie van waterstof nog vaak aardgas gebruikt wat alsnog resulteert in CO2-uitstoot ('grijze waterstof').

'Groene waterstof' uit duurzame bronnen is beter, maar komt nog maar weinig voor, waarschuwden experts eerder. En dan zijn er ook nog de ongemakken vanuit de gebruiker, zoals een beperkt aantal waterstofstations in Nederland, ongeveer 25. In Duitsland gaat het al een stuk beter. Hier zijn volgens de app H2.LIVE momenteel 76 waterstofstations actief. Al is dit land natuurlijk veel groter.

Voordelen waterstofauto

Maar er zijn ook voordelen. We noemen het snelle tanken (vergelijkbaar met een benzineauto) en de grote acteradius van om en nabij de 500 kilometer. En dan is er ook nog zoiets als 'witte waterstof' die gewoon in de aardkorst zit en waar auto's mogelijk eeuwen op kunnen rijden.

Kortom: genoeg voer voor discussie. Ook onder automerken. Terwijl het ene automerk zijn vingers er niet aan brandt, hebben anderen al jaren een waterstofauto in de showroom staan. Zoals de Toyota Mirai waarvan de tweede generatie nu rondrijdt. Maar ook Hyundai ziet nog altijd kansen voor de waterstofauto, getuige de hier afgebeelde spionagefoto's van de volgende generatie Nexo.

De nieuwe Hyundai Nexo wordt waarschijnlijk nog dit jaar (2025) onthuld. Of de modelnaam gehandhaafd blijft, is nog maar de vraag. Op de afgelopen Brussels Motor Show stond de Hyundai Initium (foto rechtsboven), een studie van een waterstofauto die verdacht veel op de auto in camouflagekleding lijkt. Kijk maar naar de oplopende derde zijruit, de rechte neus en strakke raamomlijsting.

Hyundai Nexo 2025 actieradius

De nieuwe waterstofauto van Hyundai levert 161 pk en zou in ongeveer 8,5 seconden van 0 naar 100 km/h moeten accelereren. De actieradius bedraagt ongeveer 640 kilometer. Uit de auto komt geen CO2, maar waterdamp en Hyundai zegt dat het productieproces zo is ingericht dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Een zware batterij zoals een gebruikelijke EV heeft de 'Nexo' niet. Neemt niet weg dat de vorige Nexo zo'n 1800 kg woog. Al is dat nog altijd lichter dan veel elektrische SUV's met een accu.