Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 3 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin waterstofauto’s goedkoop zijn en Mazda-klanten de loterij moeten winnen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Dikke waterstofauto’s worden gedumpt voor een prikkie

De restwaarde van de Hyundai Nexo holt achteruit en daar kun jij van profiteren. Voor 12.000 euro rijd je al in zo’n comfortabele SUV op waterstof. Of wil je toch liever zo'n stijlvolle Toyota Mirai … dat kan ook!

+ Top – Instapmodel Skoda Enyaq is ineens een aanrader

De basisprijs van 42.990 euro mag dan gelijk zijn gebleven, met de nieuwe Skoda Enyaq krijg je veel meer waar voor je geld. Voortaan is de instapper een aanrader. Dat is goed nieuws, want Nederland houdt van de Enyaq.

+ Top – Belgen hebben goede smaak op autogebied

Auto’s met verbrandingsmotoren zijn in België veel goedkoper. Vergelijk je de Nederlandse en de Belgische autoverkopen van 2024, dan kunnen de verschillen niet groter zijn. Nederlanders kopen Kia’s en Volvo’s, terwijl de liefde voor BMW in België diep zit.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

- Flop – Niet alle EV’s komen goed de winter door

Dat elektrische auto’s actieradius inleveren in de winter, is een bekend nadeel. Maar met hoeveel daalt de range? Bij sommige modellen valt het best mee, maar bij andere elektrische auto’s bepaald niet. De verschillen per automodel zijn schokkend.

- Flop – Volvo geeft EV-subsidie voor de verkeerde EV

De mooie tijden van de SEPP-subsidie zijn voorbij. Behalve als je bij Volvo shopt: de Zweden bieden hun eigen EV-subsidie aan. Het bedrag is hetzelfde (2950 euro), maar jammer genoeg geldt deze korting niet voor alle elektrische modellen ...

- Flop – Voor deze Mazda moet je letterlijk de loterij winnen

Sinds de Mazda MX-5 te koop is, schreeuwen liefhebbers om meer vermogen. Mazda heeft eindelijk geluisterd en geeft de leukste sportwagen die we kennen meer power. Maar juich niet te vroeg, want potentiële kopers moeten eerst een loterij winnen. Nee, echt.