Zo tik je voor een prikkie een tweedehands waterstofauto op de kop

Nieuws

De restwaarde van de Hyundai Nexo holt achteruit en daar kun jij van profiteren. Voor 12.000 euro rijd je al in zo’n comfortabele SUV op waterstof. Of wil je toch liever zo'n stijlvolle Toyota Mirai …

De Hyundai Nexo en de Toyota Mirai hebben een brandstofcel aan boord, die waterstof in stroom verandert. Die brandstofcel is een dure knaap. Daarom kost een nieuwe Hyundai Nexo zomaar 69.995 euro en staat de Toyota Mirai in de prijslijst voor 76.695 euro. Dat lees je goed: beide auto’s zijn nog gewoon nieuw te koop.

Tweedehands waterstofauto’s

Nieuwe waterstofauto’s zijn dus peperduur, maar voor een tweedehands waterstofauto op Marktplaats.nl betaal je maar een fractie van de nieuwwaarde. Wij belichten de drie meest voorkomende modellen.



Hyundai Nexo – vanaf 12 mille



De goedkoopste Hyundai Nexo op Marktplaats.nl van dit moment, heeft bijna 250.000 kilometer gelopen en kost 12 mille. Het is een exemplaar uit 2019 met een nieuwwaarde van 73.000 euro. Dat is een waardedaling van 84 procent!

Maar als dit goedkope exemplaar verkocht is, valt er nog steeds genoeg te kiezen voor 15.000 tot 16.000 euro. Eén Nexo heeft zelfs maar 60.000 km op de teller en is keurig dealeronderhouden. Voor 795 euro extra krijgt-ie het Hyundai Promise-label met 12 maanden garantie en dat maakt het volgens Hyundai een 'nieuwe gebruikte auto’.



Toyota Mirai (eerste generatie) – vanaf 15 mille

Voor de prijs van een Nexo kun je ook een Toyota Mirai op de kop tikken. Maar pas op, dit betreft auto’s van de eerste generatie (linksboven op de foto). Die missen de verfijning die je zou verwachten van een moderne auto, de eerste Mirai is meer een rijdend prototype. Eigenlijk moet je de tweede generatie hebben … De blauwe auto op de foto.



Toyota Mirai (tweede generatie) – vanaf 25 mille

Voor 24.950 euro – of een derde van de nieuwwaarde – koop je een bijna nieuwe Toyota Mirai. Hij is prachtig, hij is blauw en hij heeft maar 29.000 kilometer gelopen. En hij is Toyota Approved, wat wil zeggen dat de garantie verlengbaar is tot 10 jaar. In de kleine lettertjes staat de brandstofcel namelijk keurig opgenomen in de lijst van items waarvan de kosten gedekt worden.

Het valt ons op dat lang niet alle autoverkopers de Mirai in de uitverkoop gooien. Op Marktplaats.nl staan dan ook meerdere exemplaren met vraagprijzen van 40 tot 50 mille. Je moet dus een beetje speuren voor een goede deal.



Kiezen: Hyundai Nexo of Toyota Mirai

Heb jij wel zin in een waterstofavontuur en twijfel je tussen de Nexo en de Mirai? Voor jou hebben we de conclusie van onze vergelijkende test van de twee auto’s opgezocht:

“Kijken we naar het puntentotaal, dan is de zuinige, comfortabele en dynamische Toyota Mirai de beste waterstofauto. Maar voor gezinnen met kinderen is de ruime Hyundai Nexo het veel praktischer alternatief. Ongeacht welk model jou het beste past, is het goed om te zien dat de ingewikkelde aandrijflijn van beide auto’s perfect functioneert. Rijden op waterstof is eigenlijk opvallend onopvallend, want de aandrijving is elektrisch, dus het rijgevoel is bekende kost.”

Kortom, eigenlijk is de Toyota Mirai de beste waterstofauto, maar de Hyundai Nexo is ruimer en praktischer. En daar komt nu dus bij dat een gebruikte Hyundai veel goedkoper is dan een gebruikte Toyota. Dus een tweedehands Nexo lijkt ons de slimste koop.