Wetenschappers slaan alarm: Toyota moet géén waterstofauto's gebruiken tijdens de spelen

De Olympische Spelen van 2024 worden gezien als de duurzaamste ooit. Toch luiden wetenschappers de noodklok. En dat heeft allemaal te maken met één bepaald Toyota-model ...

Toyota is al jarenlang de officiële mobiliteitspartner van de Olympische Spelen. Tijdens de vorige spelen in Tokio wilde het merk al groots uitpakken, maar vanwege het oprukkende coronavirus en de weigering van de Japanse regering om het sportevenement hierdoor uit te stellen, liep dat een beetje spaak. Maar deze keer wil Toyota echt zijn groene stempel op de spelen drukken.

Wetenschappers mopperen op de Mirai



De Olympische Spelen 2024 worden in Parijs gehouden. Om alle atleten te vervoeren, zet Toyota een vloot in van onder meer honderden waterstofauto's, de Toyota Mirai. Want die rijdt op stroom en er komen geen schadelijke stoffen uit de uitlaat; hoe duurzaam wil je het hebben? Maar daar denken 120 vooraanstaande wetenschappers heel anders over.

Verschillende bronnen waaronder Insideevs.com en CNN berichten dat de wetenschappers uit Amerika en Groot-Brittannië een brandbrief aan de organisatie hebben geschreven waarin staat dat een waterstofauto het duurzame imago van de spelen in de weg zit. Want, zo zeggen zij, maar liefst 96 procent van de wereldwijd geproduceerde waterstof komt nog altijd van fossiele brandstoffen zoals methaan. Dit wordt 'grijze waterstof' genoemd.

'Groene waterstof' wordt met wind- en zonne-energie geproduceerd, maar komt nog nauwelijks voor, aldus de wetenschappers van onder meer de universiteit van Oxford, Cambridge en Colorado. Toyota doet er volgens hen verstandig aan de Mirai thuis te laten en alleen batterij-elektrische auto's in te zetten, zoals de Toyota bZ4X.

De olympische vloot van Toyota bestaat nu uit 500 Mirai's, 10 waterstofbussen en 1150 EV's.

Groene waterstof tijdens de spelen



Toyota geeft aan dat de Mirai's tijdens de spelen op groene waterstof rijden, maar dat is blijkbaar niet genoeg om de bezorgdheid bij de wetenschappers weg te nemen. Zij zeggen dat als mensen enthousiast worden van de Mirai en de auto daadwerkelijk kopen, de kans veel groter is dat hun auto op grijze waterstof gaat rijden en dus helemaal niet zo duurzaam is als Toyota belooft. Tenminste, als je kijkt naar de volledige cyclus.



Overigens hoeven de wetenschappers zich niet al te grote zorgen te maken. In de eerste zes maanden van 2024 verkocht Toyota in Nederland exact nul exemplaren van de Mirai. En dat zal in Frankrijk niet heel anders zijn.