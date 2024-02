Waarom sluit Shell zijn tankstations voor waterstof?

Nieuws

Sommige mensen zweren bij waterstof als alternatief voor elektrische auto's met een batterij, maar het wil maar niet van de grond komen. Shell sluit zelfs al zijn waterstofstations in Californië. Wat is hier aan de hand?

Shell heeft zeven actieve waterstofstations in het progressieve Californië, maar het bedrijf maakte afgelopen vrijdag bekend dat het al deze tankpunten gaat sluiten. Het is een harde klap voor de waterstofmobiliteit van personenauto’s in de staat, maar het is vooralsnog niet de doodsteek. Er blijven bijna 50 waterstofstations over. Al lopen die ook tegen problemen aan ...



Shell trekt handen van waterstof

In een opvallend kort persbericht maakt Shell bekend dat ‘complicaties bij de toevoer van waterstof en andere externe marktfactoren’ ten grondslag liggen aan de beslissing. Veel van de overige 48 waterstofstations zijn vanwege dezelfde leveringsproblemen tijdelijk gesloten of beperkt open.

Deze ontwikkelingen maken het alleen maar moeilijker voor waterstof een rol van betekenis te gaan spelen in de toekomst van mobiliteit in de Verenigde Staten.



Kip en het ei

Daardoor blijft het een klassiek voorbeeld van het kip-eiverhaal. Niemand koopt een waterstofauto omdat je nergens kunt tanken (en ze zijn duur in aanschaf), en je kunt nergens tanken omdat niemand in een waterstofauto rijdt.

Waterstofauto's in Nederland

Hoe is de situatie momenteel in Nederland? Hier kun je op 14 plekken waterstof tanken, terwijl er nog 4 stations in aanbouw zijn. Volgens cijfers van Bovag en de RAI Vereniging stonden er eind vorig jaar 648 waterstofauto’s geregistreerd in Nederland.

Hoewel dit aantal met 20 procent is gestegen ten opzichte van 2022, is het nog altijd een druppel op een gloeiende plaat. Het gehele wagenpark van Nederland bestaat uit 9.233.107 auto's, wat neerkomt op een marktaandeel van nog geen 0,01 procent. Dus om nou te zeggen dat het storm loopt ...

Waterstof tanken is duur



Dat is mede te wijten aan de hoge prijzen. Een kilo waterstof kost in Nederland momenteel om en nabij de 20 euro. Twee jaar geleden betaalde je nog iets meer dan de helft. En zoals gezegd is een waterstofauto ook duur in aanschaf. Je hebt in Nederland twee opties: de Hyundai Nexo vanaf 69.995 euro, of de Toyota Mirai vanaf 70.195 euro. Dus zowel de kip als het ei is peperduur.