De geschiedenis lijkt zich te herhalen voor Toyota. Ook toen niemand anders geloofde in de hybride auto bleef Toyota stug hybride-auto's ontwikkelen. Dat gebeurt nu ook met de waterstofauto.

Toyota heeft de derde generatie van zijn brandstofcel gepresenteerd. Die moet uiteindelijk zijn weg vinden naar de volgende Toyota Mirai. Ja, de auto die nauwelijks verkoopt, krijgt een opvolger. Toyota is volhardend en denkt dat er nog een toekomst is weggelegd voor de elektrische auto met brandstofcel.

Kleiner, lichter en efficiënter

De nieuw ontwikkelde brandstofcel is kleiner, lichter en efficiënter dan het exemplaar dat nu in de Mirai ligt. Toyota zegt bovendien dat de brandstofcel twee keer zo duurzaam geworden is en qua levensduur nu te vergelijken is met een dieselmotor. Maar dan zonder dat er onderhoud nodig is.

Meer acteradius

De actieradius is er ook op vooruitgegaan. Toyota heeft het over een toename van 20 procent. Pakken we de huidige Mirai erbij, dan zou dit een range betekenen van 780 kilometer - de Mirai van nu haalt volgens fabrieksopgave 650 kilometer. Het voordeel van een waterstof-elektrische auto is dat je hem niet hoeft op te laden; je gooit hem vol, net als een auto op gas.

Nul verkopen in Nederland

Toyota zegt dat de derde generatie van zijn brandstofcel goedkoper is om te produceren. Dat moet haast wel een gunstig effect hebben op de aanschafprijs van de Mirai. Die begint nu bij een stevige 76.695 euro. Daar komt nog bij dat op maar heel weinig plekken in Nederland waterstof kunt tanken. De verkopen van de Mirai vallen dan ook tegen. In heel 2024 wist Toyota er wereldwijd 1778 van te verkopen. In Nederland waren dat er welgeteld 0 (nul) ...

Derde generatie Toyota Mirai?

Pas na 2026 wordt de derde generatie brandstofcel van Toyota op de markt gebracht, al is nog onduidelijk in welke vorm. Dat kan de derde generatie Toyota Mirai zijn. Zo niet, dan zijn er nog tal van andere toepassingen te bedenken, zoals treinen en trucks. Hoe dan ook: Toyota geeft waterstof nog niet op. Net zoals het merk jaren geleden bleef vasthouden aan de hybride-auto, terwijl andere fabrikanten er niks in zagen. Inmiddels zijn er tientallen miljoenen hybride Toyota's en Lexussen geproduceerd.