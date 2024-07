Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 29 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een internationale autobeurs springlevend is en rijden op waterstof … ehm … niet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Deze internationale autobeurs is springlevend

Waar de autoshow van Genève is gesneuveld, blijkt die in Parijs nog springlevend. Meerdere automerken hebben zich al aangemeld voor de beurs in oktober 2024. Er zijn zelfs al primeurs aangekondigd. Volkswagen neemt in ieder geval de Volkswagen ID.all GTI mee, jouw toekomstige Polo GTI. Ook de 7-zits Volkswagen Tayron die in 2025 naar Nederland komt, maakt zijn publieksdebuut.

+ Top – Audi verhelpt onze grootste auto-ergernis van 2021

Het is een kwalijke zaak als een ergernis zo groot is geworden, dat je de hoop hebt opgegeven. In 2021 deden we ons beklag over auto's met nepuitlaten: achterbumpers waarin een verchroomd sierdeel de illusie wekt van een lekker dikke uitlaat. In werkelijkheid zit er niets, of een klein pijpje. Audi is er nu ook helemaal klaar mee. Gelukkig maar.

+ Top – Jaguar doet wat nodig is en zet mes in modelaanbod

Jaguar zet een dikke vette streep door maar liefst vijf modellen. Niet zo gek als je bedenkt dat het laatste volledig nieuwe model, de Jaguar E-Pace, in 2017 op de markt kwam en dus al zeven jaar meegaat. Daarna volgden nog wat strakgetrokken modellen en vernieuwde aandrijflijnen, maar dat was het dan wel. Er blijft nog één model over.

- Flop –Mild hybrid-auto verdient zijn hogere prijs héél langzaam terug

Stellantis doet een boekje open over de voor- en nadelen van zogeheten mild hybrid-auto’s. Ze zijn tot wel 20 procent zuiniger, maar ook tot wel 2000 euro duurder. Verdien je dat geld ooit terug? Wij rekenen op twee manieren en vinden een omslagpunt bij 166.666 kilometer en een bij 781.250 kilometer. En dat laatste omslagpunt is het eerlijkst …

- Flop – Zo wordt het nooit wat met waterstof

De Olympische Spelen van 2024 worden gezien als de duurzaamste ooit. Toch luiden wetenschappers de noodklok. En dat heeft allemaal te maken met één bepaald Toyota-model. Toyota geeft aan dat de Mirai's tijdens de spelen op groene waterstof rijden, maar dat is niet genoeg om de bezorgdheid bij de wetenschappers weg te nemen.

- Flop – Tweedehands EV is nu 2000 euro minder interessant

Als je een tweedehandse elektrische auto’s wilt kopen en daarbij 2000 euro aan SEPP-subsidie denkt op te strijken, dan ben je nu te laat. De subsidiepot voor gebruikte EV's is helemaal leeg. Het totale budget van 29.400.000 euro was genoeg om 14.700 auto’s te sponsoren. Dit doet de verkopen van tweedehands EV’s in de rest van het jaar geen goed.