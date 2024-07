Audi verhelpt onze grootste auto-ergernis van 2021

Nieuws

Wij houden een lijst bij met onze grootste ergernissen. In 2021 stoorden we ons behalve aan overijverige veiligheidssystemen en onduidelijke laadtarieven ook aan nepuitlaten. Audi is er nu ook helemaal klaar mee.



Het is een kwalijke zaak als een ergernis zo groot is geworden, dat je de hoop hebt opgegeven. In 2021 deden we ons beklag over auto's met nepuitlaten: achterbumpers waarin een verchroomd sierdeel de illusie wekt van een lekker dikke uitlaat. In werkelijkheid zit er niets, of een klein pijpje. In dat jaar maakten vooral de Kia Ceed, de Volkswagen Tiguan en de Peugeot 308 het erg bont.

Audi belooft echte uitlaatpijpen

Audi kan er ook wat van. Neem als voorbeeld de Audi SQ5 op de hoofdfoto, waarbij de vier uitlaatpijpen hartstikke nep zijn. Ze zijn gewoon op de achterbumper getekend met metaalkleurige verf. Op basis van feedback van klanten stapt de Duitse autobouwer daarvan af. Alle PPC-modellen krijgen voortaan echte uitlaatpijpen.

PPC staat voor Premium Platform Combustion, het nieuwe platform voor Audi’s met een verbrandingsmotor. De gisteren onthulde Audi A5 is daar het eerste voorbeeld van. Onder zijn achterbumper spotten we inderdaad twee rechthoekige roeptoeters.

Kijken we naar de elektrische Audi Q6 e-tron (review), dan constateren we tevreden dat de achterbumper vrij is van versiersels die uitlaatpijpen moeten voorstellen. Kortom, dankzij Audi is de autowereld weer een klein beetje beter in balans.

Als je onze mening over de slanke deurgrepen van de nieuwe Audi A5 wilt lezen, verwijzen we je draag door naar onze ergernissen van 2023 …