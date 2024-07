Nieuwe Audi A5 (2024) volgt niet de auto op die je zou verwachten

Nieuws

De Audi A4 is niet meer. Na 30 jaar vindt Audi het wel welletjes. Maar niet getreurd: hier is de nieuwe Audi A5 die klaarstaat om zijn plek in te nemen, inclusief een zwikkie foto's. De nieuwe Audi A5 volgt dus de A4 op en niet de huidige A5. En dat heeft een reden.

Audi is met zijn modelnamen aan het husselen. We vatten het kort samen: de modelnamen met een even cijfer worden volledig elektrisch. Een voorbeeld is de pas geïntroduceerde Audi Q6 e-tron. Modellen met een oneven getal in hun naam, krijgen een verbrandingsmotor, al dan niet met ondersteuning van een elektromotor. Zoals de nu onthulde Audi A5 die dus de opvolger van de Audi A4 is.

De nieuwe Audi A5 staat op het PPC-platform (Premium Platform Combustion) en is er als Limousine en Avant. De aanduiding Limousine is een beetje grootspraak, want dan denken wij toch eerder aan een verlengde Audi A8. Maar sommige tradities houdt Audi wel in ere en dat is dat het een sedan altijd een limousine noemt. Maar wacht eens even: bij de A5 Limousine vormen de achterruit en de achterklep één geheel, zegt Audi. Geen sedan dus en al helemaal geen limousine, maar eerder een liftback.

De Audi A5 is langer en breder dan de A4 die hij opvolgt, maar Audi geeft nog geen precieze buitenafmetingen vrij. Ook de wielbasis is langer, wat waarschijnlijk resulteert in meer bewegingsvrijheid voor de inzittenden. Doordat de achterruit van de Limousine mee omhoog gaat, is de bagageruimte groter en praktischer. Maar ook hier geldt: officiële cijfers hebben we nog niet.

Audi A5 2024: 3 aandrijflijnen

Om te beginnen levert Audi de nieuwe A5 met de keuze uit drie aandrijflijnen, zoals gezegd met een verbrandingsmotor:

Audi A5 2.0 TFSI met 150 pk Audi A5 2.0 TFSI met 204 pk (ook als quattro) Audi A5 3.0 V6 TFSI met 367 pk en quattro

De dikste motor (en gek genoeg niet de instapmotor) is een mild hybride waarbij tijdens het accelereren een elektrische boost van 24 pk mogelijk is. Audi noemt dit MHEV plus. Bij het afremmen kan de elektromotor tot 25 kW aan energie terugwinnen. Daarmee kan de A5 tot op zekere hoogte volledig elektrisch manoeuvreren en parkeren. De aandrijflijn omvat een S-tronic automatische transmissie met dubbele koppeling.

Bekend dashboard

Het dashboard komt in grote lijnen overeen met dat van de nieuwe Audi Q6 e-tron. Het digitale instrumentarium (11,9 inch) en het centrale display (14,5 inch) vormen als het ware één geheel en zijn licht naar de bestuurder gebogen. Het scherm van 10,9 inch voor de passagier maakt het fraaie plaatje helemaal af, maar is optioneel.

Wie een fetish voor schermen heeft, kan zijn Audi A5 ook nog laten uitrusten met een head-up display. Je moet er niet aan denken dat de voorspelling dat alle computers per 2038 op zwart gaan vanwege de manier waarop ze de tijd bijhouden daadwerkelijk uitkomt, maar dat terzijde. Nieuw is dat je met het head-up display bepaalde functies kunt bedienen.

Fetish voor lampjes

Als Audi zelf ergens een fetish voor heeft, zijn het wel lampjes. De nieuwe Audi A5 is hierop geen uitzondering en heeft achterlichten met oled-technologie met 60 segmenten per digitaal paneel. Hiermee kan de A5 communiceren met andere auto's. Als je bijvoorbeeld een noodstop moet maken, maakt de A5 dat kenbaar aan de bestuurder achter je met speciale lichtanimaties. Knipperende alarmlichten zijn zó 2023.

Audi A5 2024 prijs en levertijd

De nieuwe Audi A5 komt in het najaar van 2024 op de markt. Tegen die tijd maakt Audi meer specificaties bekend en vertelt het ongetwijfeld ook wat over de andere aandrijflijnen die er op termijn bijkomen. Ook naar de prijzen is het nog gissen, maar reken er maar op dat de A5 duurder wordt dan de A4 die hij opvolgt. Overigens krijgt de huidige Audi A5 Sportback geen opvolger, net zomin als de coupé en cabriolet.