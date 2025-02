Tests

De opvolger van de Audi A4 heet A5. Audi kan wel een succesje gebruiken na een jaar waarin het zelfs in Duitsland veel minder auto's heeft verkocht. Een zware taak voor de Audi A5, maar hij maakt een goede eerste indruk.



Dat de opvolger van de Audi A4 nu als A5 door het leven gaat, heeft niets te maken met een hogere positionering. Audi’s volledig elektrische auto's krijgen voortaan even nummers in hun modelnaam, terwijl de verbrandingsmotoren oneven nummers behouden. Dus heet de opvolger van de A4 nu A5. Wat hetzelfde blijft, is het aanbod aan carrosserievarianten: de A5 is er als sedan en als stationwagon.



Toch zet Audi zijn A5 graag wat adellijker neer dan zijn voorganger. Dat zit 'm niet in spannende motoren, maar meer in andere details. Op technologisch vlak is de A5 volgens Audi zo vooruitstrevend dat hij hoger komt te staan op de hiërarchische ladder. Zo is de lichtshow van de A5 spectaculair. De achterlichten werken op basis van car-to-x. De nieuwe Audi A5 kan zo communiceren met andere voertuigen in de buurt en met de infrastructuur. Als er een melding van een gevaarlijke situatie komt, waarschuwen de achterlichten achteropkomend verkeer met lichtanimaties.

Specs Audi A5 Avant TFSI quattro Pro Line

Viercilinder benzinemotor met turbo, 204 pk, 340 Nm

0-100 km/h in 7,6 s, 242 km/h

7,1 l/100 km (1 : 14,1), 161 g CO2/km

4829 / 1860 / 1424 mm, 448 - 1396 l, 1750 kg

prijs NL 70.990 euro prijs BE 52.450 euro

Audi heeft geen echte knoppen meer



Ook aan de afmetingen zie je dat de A5 is gepromoveerd. De Avant werd 6,7 centimeter langer en meet nu maar liefst 4,83 meter in de lengte en 1,86 meter in de breedte. Dat leidt tot een zee van ruimte op de uitstekend zittende voorstoelen, hoewel het ruimtegevoel iets wordt beperkt door de hoog geplaatste zijruiten en het ook al zo hoog gemonteerde dashboard. Op de achterbank merk je dat de A5 nog steeds geen directiewagen is. Auto's als de Mercedes E-Klasse bieden aanzienlijk meer ruimte. Ten opzichte van de oude A4 is het wel een verbetering. De wielbasis groeide dan ook met 8 centimeter.

Een overeenkomst met de Mercedes is het indrukwekkende aantal beeldschermen in het compleet nieuw ontworpen interieur. Dit gaat ten koste van fysieke bedieningselementen. Schakelaars en draaiknoppen kregen geen plek in de nieuwe A5. Je zoekt je in het begin dan ook een ongeluk waar alle functies verstopt zitten in het enorme display in het midden. Gelukkig biedt de goed functionerende spraakbesturing uitkomst.



Afwerking niet denderend: kostenbesparingen zichtbaar



De afwerking is gedeeltelijk van het typische Audi-niveau. Maar het geplaagde merk maakt niet meer zulke mooie interieurs als vroeger. De minder hoogwaardige kunststoffen in het onderste deel van het dashboard en de deurpanelen zijn een zichtbaar en voelbaar bewijs van de kostenbesparingen. Een keuze die we niet begrijpen.

Beschamende bagageruimte

Ook bij de typische stationwagonkwaliteiten schiet de A5 tekort. De rugleuning van de achterbank kan in drie delen naar voren worden geklapt, waardoor een grotendeels vlakke laadvloer ontstaat. Het bagagevolume is echter beschamend voor zo'n grote auto: 448 tot 1396 liter. Ter vergelijking: zelfs een 12 centimeter kortere BMW 3 Serie Touring, die niet bepaald bekendstaat als een ruimtewonder, biedt aanzienlijk meer (500 tot 1510 liter).

Er valt gelukkig weinig aan te merken op het rijgedrag. De A5 ligt stabiel op de weg en bochten rondt hij nauwkeurig, wendbaar en veilig. De besturing, die aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van de voorganger, helpt om de ideale lijn nauwkeurig te volgen. De stuurinrichting kreeg een variabele overbrenging; licht op lage snelheden en directer als je harder rijdt. Ook het comfort ligt op een hoog niveau. Het optionele onderstel met elektronisch geregelde schokdempers absorbeert de meeste oneffenheden netjes, ondanks de sportief-stevige basisafstemming.

Comfort Audi A5 op topniveau



Verder heeft Audi uitstekend isolatiemateriaal ingekocht. Binnenin krijg je weinig mee van het bandengeluid of de rijwind die rond de brede carrosserie stroomt. Hetzelfde geldt voor het geluid van de motor – in onze testauto de bekende 2,0-liter TFSI. Deze is er met 150 pk en 204 pk.

Wij rijden met de sterkste variant, die de bijna 1,8 ton wegende A5 Avant aan keurige prestaties helpt. Sportief wil-ie niet worden, maar dat is ook niet nodig in een gezinsauto als de A5 Avant. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 7,6 seconden afgerond en de topsnelheid ligt op 242 km/h. Al moet je wel een lange aanloop nemen om die te halen. Elke A5 heeft standaard een zeventraps S Tronic-transmissie met dubbele koppeling.

Audi A5 plug-in hybride in 2025



Audi is onderdeel van het Volkswagen-concern, dat moeite heeft om in de veranderende autowereld zijn draai te vinden. In Europa daalden de verkopen in 2024; er werden 9,4 procent minder Audi's verkocht dan in 2023. Een succesje is welkom en met de A5 laten de Duitsers zien dat ze het niet zijn verleerd om goede auto's in elkaar te schroeven.

Goedkoop is de Audi A5 niet; de basis-sedan met 150 pk kost al 56.990 euro. De Avant is bij de meeste versies 2000 euro duurder. De 367 pk sterke S5 is met zijn 3.0 V6 TFSI het topmodel. Hij is er als sedan (99.990 euro) en als Avant (103.490 euro). Later in 2025 komt de A5 ook op de markt als plug-in hybride.



Conclusie Audi A5 2.0 TFSI



De marketeers van Audi laten je geloven dat je in een auto uit een hogere klasse rijdt. Dat is overdreven. Maar de A5 Avant is wel een goede, moderne auto geworden. Hij rijdt zoals je van Audi mag verwachten en is tot in zijn diepste vezels digitaal. Onvoldoendes zijn er ook. De afwerking kan hier en daar beter en voor een stationwagon is de bagageruimte te krap.