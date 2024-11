Op dit gebied staan Mercedes en Audi lijnrecht tegenover elkaar

Nieuws

Terwijl Mercedes helemaal klaar is met de coupé-SUV, onthult Audi een gloednieuwe Audi Q5 Sportback (2025). Waarom staan deze Duitse automerken zo lijnrecht tegenover elkaar?

Onlangs gingen de topmannen van Mercedes in conclaaf over de toekomst van de GLC Coupé en de GLE Coupé. Of ze zouden beide modellen schrappen, of de twee coupé-SUV’s worden samengevoegd tot één model. Want dat er in het aanbod van coupéachtige SUV’s gesneden zou worden, stond vast.

Bij Mercedes brengen de coupé-SUV’s namelijk niet genoeg geld in het laatje. Wereldwijd zijn de uitvoeringen met de aflopende daklijn maar goed voor 10 tot 15 procent van de verkopen van de GLC en GLE. Op de cruciale Chinese markt is dit zelfs maar 6 procent.

Audi Q5 Sportback (2025) kwestie van trots?



We zijn benieuwd hoe de verdeling is bij Audi, maar de jaarcijfers verschaffen geen duidelijkheid. Ja, ze vertellen dat er vorig jaar 332.000 exemplaren van de Q5 verkocht zijn, maar niet hoe vaak het een Sportback betrof.

Misschien was de komst van de nieuwe, tweede generatie Q5 Sportback meer een kwestie van trots. Een kans voor de ontwerpers om iets goed te maken. De achterkant van de eerste Q5 Sportback zag er namelijk een beetje geforceerd uit. Het sportieve design van de nieuwe versie is beter in balans. De schuin aflopende daklijn begint bij de B-stijlen en eindigt bij de rode lichtbalk die hoog op het achterwerk zit.



58 liter minder bagageruimte



De sportieve daklijn heeft wel gevolgen voor de bagageruimte. Audi Nederland vermeldt in het persbericht van de Q5 Sportback niet hoe groot de kofferbak is, maar op de internationale perssite lezen we over een bagageruimte van maximaal 1415 liter (Q5 Sportback mild hybrid). De kofferbak van de gewone Q5 meet in het beste geval 1473 liter. Je levert dus 58 liter bagageruimte in voor fraaiere looks.

Máár de Q5 Sportback die naar Nederland komt, krijgt een plug-in hybride aandrijflijn. En we vermoeden dat de grote batterij een (klein) deel van de kofferbak gaat opslokken. Misschien is Audi Nederland daarom terughoudend om liters te vermelden. Besef wel dat de gewone Q5 ook een stekker heeft, dus waarschijnlijk bedraagt het verschil evengoed 58 liter.



Levertijd en prijs



De nieuwe Audi Q5 Sportback is vanaf het voorjaar van 2025 te bestellen en wordt in het derde kwartaal in Nederland verwacht. De prijzen en de specificaties volgen voor die tijd. Om je een indicatie te geven: het uitgaande model kost 77.755 euro.