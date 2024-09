Nieuwe Audi Q5 (2025) rijdt pas over een jaar door Nederland

Nieuws

Audi is vroeg met de onthulling van de nieuwe Audi Q5 (2025), want het duurt nog bijna een jaar voordat de eerste SUV op het PPC-platform in Nederland verschijnt.

De ontwerpers van Audi zijn lui of geniaal, het is maar hoe je het bekijkt. Voor elke nieuw Audi-model gebruiken ze namelijk dezelfde ontwerpblokkendoos. De Q5 van de derde generatie krijgt de brede grille met aan weerszijden grote luchtinlaten die we kennen van de Audi Q6 e-tron en de Audi A5. En net als bij die modellen, loopt over de achterkant van de auto een rode lichtbalk. De wielen variëren in grootte van 17 tot en met 21 inch. De Q5 wordt wederom in Mexico gebouwd.



Audi Q5 PHEV voor Nederland

De nieuwe SUV is net als de nieuwe Audi A5 gebaseerd op het Premium Platform Combustion (PPC). Dat platform ondersteunt uiteenlopende verbrandingsmotorvarianten. Voor Nederland zal de focus liggen op de plug-in hybrides. De lage CO2-uitstoot houdt de bpm binnen de perken en de auto enigszins betaalbaar. Over de specificaties van PHEV-aandrijflijn laat Audi vooralsnog niks los.



Het dashboard komt in grote lijnen overeen met dat van de elektrische Audi Q6. Het digitale instrumentarium (11,9 inch) en het centrale display (14,5 inch) vormen als het ware één geheel en zijn licht naar de bestuurder gebogen. Het scherm van 10,9 inch voor de passagier maakt het fraaie plaatje helemaal af, maar is optioneel.

1473 liter bagageruimte

Om de nieuwe Q5 handiger te maken, is de achterbank verschuifbaar én kantelbaar. Met de rugleuning neergeklapt staat er een laadvolume van 1473 liter tot je beschikking. Hmm, het uitgaande model had een bagageruimte van 1550 liter …

Wij zijn vooral benieuwd naar het gevoel van luxe en comfort. De geluiddempende voorruit en de goede afwerking moeten voor een opvallend stil interieur zorgen. Volgens Audi omarmt een ‘soft wrap’ de inzittenden en we zijn benieuwd hoe dat aanvoelt. Gezien het zakelijke imago van Audi zou het wel eens een kordate en emotieloze knuffel kunnen zijn.



Prijs en levertijd Audi Q5 (2025)

De Nederlandse prijzen van de nieuwe Audi Q5 worden naar verwachting eind dit jaar bekendgemaakt. Begin 2025 is de nieuwe Q5 te bestellen is en medio volgend jaar wordt-ie in ons land op de markt verwacht. Zomer 2025 dus, op z’n vroegst.