Auto's van 2025: deze nieuwe SUV's met stekker willen jou omver blazen

Nieuws

2025 belooft een spannend autojaar te worden. We zetten de belangrijkste nieuwkomers op een rij. Deze keer is het de beurt aan de volgende 7 SUV's met een stekker. Plug-in hybride en volledig elektrisch.

1 - Kia EV5

De nieuwe Kia EV5 is een elektrische suv van ongeveer 47.000 euro die de strijd aangaat met populaire elektrische gezinsauto’s zoals de Tesla Model Y en de Skoda Enyaq. Naar verwachting krijgt de EV5 een accupakket van 64 of 88 kWh. Hij staat op het E-GMP-platform dat supersnel opladen ondersteunt, maar officiële snellaadtijden en -vermogens zijn er nog niet.

Kia belooft al wel dat de EV5 over one pedal drive beschikt en het energiezuinige warmtepompsysteem van de Kia EV6 krijgt. Hoewel we de middagdutjes-leeftijd nog niet bereikt hebben, kun je het interieur van de EV5 omtoveren in een slaapkamer. Dan klap je de tweede zitrij volledig plat. De hoedenplank kun je transformeren tot een tafel.

2 - Citroën C5 Aircross

Wat zou het leuk zijn als Citroën net als Renault ook met een keur aan geinige retro-auto's komt. Terwijl we blijven hopen op een nieuwe elektrische Visa, GS of BX, is het meest concrete model van 2025 de Citroën C5 Aircross. Hij toont het nieuwe Citroën-design voor de komende jaren. De C5 Aircross wordt leverbaar als volledig elektrische EV, maar ook met hybride-aandrijflijnen en 'gewone' verbrandingsmotoren.

Voor de krachtigste EV-versies belooft Citroën een actieradius van 668 kilometer. Met zijn lengte van 4,65 meter wordt de nieuwe C5 Aircross 15 centimeter langer dan het huidige model. Citroën belooft een interieur dat aanvoelt als een lounge, waar comfort en welzijn centraal staan. Maar niet voor zeven personen, zoals bij de Peugeot 5008. Citroën vindt vijf voldoende.

3 - Smart #5

De Smart #5 is iets groter dan concerngenoot Mercedes EQB. Bij Smart hebben ze een strikte rolverdeling: Mercedes ontwerpt de auto’s, moederbedrijf Geely levert de techniek. Het uiterlijk van de #5 is alvast leuk: ronde vormen, maar een kaarsrecht aflopende achterkant. Ons favoriete detail: zowel voor als achter heeft de Smart vier extra led-lampen over de volle breedte van de auto.

Aan de voorkant heeft de Smart #5 daardoor wel iets weg van een Jeep – vast geen toeval. Dankzij het 800-voltplatform kan de Smart #5 snelladen (10-80 procent in 15 minuten) en heeft-ie een aardige actieradius. Smart noemt heel sneaky de Chinese waarde van 740 kilometer, maar in Europa zal de #5 minder hoog scoren.

4 - Skoda Elroq

Met de komst van de Skoda Elroq vraag je je bijna af waarom je nog een Enyaq zou nemen. Hij is leverbaar met de keuze uit 3 accupakketten: 55, 63 en 82 kWh (bruto). Bij de Skoda Enyaq bestaat de middelste mogelijkheid niet. Verder is hij weliswaar kleiner, maar precies even ruim.

De prijs van de Elroq is misschien wel de belangrijkste reden om een maatje kleiner te kiezen: de Elroq kost 34.990 euro en de Enyaq 42.990 euro. Voor Skoda is 2025 een belangrijk jaar, want ook de kleine elektrische Epiq wordt onthuld, maar waarschijnlijk pas tegen het einde.

5 - BMW iX3

De elektrische BMW i3 (zeg maar de nieuwe 3-serie, zie de foto) vormt samen met de iX3 het olijke modelduo van BMW's Neue Klasse. Merkwaardig genoeg krijgt de iX3 voorrang, de 3-serie komt erna. Al kan dat iets te maken hebben met de SUV-hype die momenteel door autoland raast.

BMW maakt er een verwarrend spelletje van, want de iX3 heeft niets te maken met de in 2024 onthulde X3. Het Neue Klasse-platform is alleen voor EV's bestemd. Ook het uiterlijk is heel anders. De iX3 rolt vanaf eind 2025 van de band in Debrecen (Hongarije). BMW belooft twee dingen: 30 procent meer actieradius en 30 procent sneller laden. Dit betekent dat de actieradius zo’n 600 km bedraagt.

6 - Audi Q5

De ontwerpers van Audi zijn lui of geniaal, het is maar hoe je het bekijkt. Voor elk nieuw model gebruiken ze namelijk dezelfde ontwerpblokkendoos. De Audi Q5 van de derde generatie krijgt de brede grille met aan weerszijden grote luchtinlaten die we kennen van de Audi Q6 e-tron en de Audi A5. En net als bij die modellen, loopt over de achterkant van de auto een rode lichtbalk.

De Audi Q5 wordt wederom in Mexico gebouwd. De nieuwe SUV is net als de nieuwe Audi A5 gebaseerd op het Premium Platform Combustion (PPC). Dat platform ondersteunt uiteenlopende verbrandingsmotorvarianten. Voor Nederland zal de focus liggen op de plug-in hybrides, we verwachten de Q5 met stekker op z'n vroegst in de zomer van 2025 in de showroom.

7 - Mitsubishi Outlander

Als je op vakantie bent geweest in een Aziatisch land, denk je waarschijnlijk: dit is toch helemaal geen nieuwe Mitsubishi Outlander!? Klopt, maar Europa stond achteraan bij de productieplannen en moest drie jaar wachten. De Outlander PHEV wil jou alsnog inpakken met een grotere batterij van 22,7 kWh en een officiële actieradius van 86 kilometer.

De 2,4-liter benzinemotor is een doorontwikkeling van het huidige blok. Mitsubishi belooft een lager verbruik en betere prestaties. Toch is de verbrandingsmotor maar 136 pk en 203 Nm sterk. Het systeemvermogen bedraagt evengoed 302 pk en daarmee sprint de Outlander in 7,9 seconden naar de honderd. Hij is leverbaar vanaf 51.990 euro.