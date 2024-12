Tests

BMW deed iets opmerkelijks bij de nieuwe BMW X3. De versies op benzine en diesel werden volledig losgetrokken van de elektrische iX3. Die krijgt een eigen platform en een totaal ander uiterlijk volgens de Neue Klasse-filosofie. Het is een van de modellen waarnaar we reikhalzend uitkijken in 2025. Maar eerst de BMW X3 20xDrive, het basismodel.

Bij BMW maak je indruk als je niet over 'de 5-serie van 1998' praat, maar over de interne typebenaming. Je zegt dus E39. Wie graag op die manier over BMW's praat, moet weten dat de vierde generatie van de X3 intern G45 wordt genoemd. Dat werd niet zomaar een moderne opvolger van generatie 3, het hele uiterlijk ging op de schop. Weg zijn de dubbele ronde koplampen die ooit zo kenmerkend waren voor BMW. Vaarwel, oude traditie!



Het opvallendste nieuwe designkenmerk is de grille van sommige versies. Die heeft zowel verticale als diagonale spijlen. Alsof de helft aan één kant is losgeraakt en scheef hangt. Wat ons betreft ziet dat er erg gek uit. Maar BMW haalt vaker rare fratsen uit, die soms een paar jaar moeten rijpen. In de M-uitvoering heeft de grille alleen horizontale lamellen. Verder is de vormgeving juist wat ingetogener geworden, met minder vouwen en lijnen die alle kanten op gaan.



BMW X3 20xDrive specs



benzinemotor, mild hybrid, 208 pk, 330 Nm

0-100 km/h in 7,8 s, 215 km/h

6,9 l/100 km (1 : 14,5), 156 g CO2/km

4755 / 1920 /1660 mm, 570 - 1700 l, 1930 kg

prijs NL 72.184 euro prijs BE 61.260 euro

BMW X3 is minder SUV-achtig

De nieuwe BMW X3 is bijna 5 centimeter in de lengte gegroeid en zo'n 3 centimeter breder geworden. De hoogte nam juist ruim 2,5 centimeter af, zodat de auto er nu minder SUV-ig uitziet. Ook de optisch langere motorkap draagt bij aan een dynamischer uitstraling. De zwarte wielkastranden zijn verdwenen, en alleen bij de basismodellen zijn de dorpels niet meegespoten.

Bovendien zijn - tot onze niet geringe spijt - de deurhendels verzonken in het plaatwerk. De daklijn loopt minder schuin af, zodat de bagageruimte groter is en de achterpassagiers minder krap zitten. De oude X3 was niet zo ruim achterin, bij de nieuwe is dat iets beter voor elkaar. Een typische modetrend van 2024 is de verlichte grille. Iconic Glow, noemt BMW dit wat ordinaire geintje.

Fijnbesnaarde pianospelers



Het interieur wordt gekenmerkt door een bonte 'kleurenpracht', met het Curved Display als blikvanger. Het is nogal een druk geheel. Via een touchscreen kun je ontdekken wat het grote display aan icoontjes en functies heeft. Al heeft BMW ook de vertrouwde draaiknop gehandhaafd.

De transmissieknop is ontworpen voor fijnbesnaarde pianospelers en minder voor grofgebouwde houthakkers; het ding is nogal priegelig. Ook de marketingafdeling had inspraak bij de nieuwe X3 en daarom heet de verlichte uitsparing voor bekerhouders en inductieladen de 'jewelry box'. Net als we ons teiltje willen pakken, vertelt BMW dat dat de sleutel voor ons klaarligt.



BMW X3 plug-in hybrid (2025)



De elektrisch verstelbare sportstoelen (optioneel) zitten alvast fijn en zijn gemaakt van leer waarvoor geen koeien zijn opgeofferd. Voor onze testrit staat de basismotorisering klaar. Dat is de 208 pk sterke 20 xDrive, een mild hybrid. Een tweeliter viercilinder krijgt ondersteuning van een turbo en een elektromotor, die in de transmissie is geïntegreerd. Het systeem levert in totaal 208 pk en 330 Nm koppel.

Vind je 208 pk aan de magere kant, dan heeft BMW twee snellere opties. De X3 30e xDrive is een plug-in hybride met 299 pk, in het topmodel X3 M50 xDrive (met zes-in-lijnmotor) trakteert BMW je op 398 pk. Verstokte dieselrijders biedt BMW troostrijk onderdak in de vorm van de 197 pk sterke X3 20d xDrive. Voor alle X3-varianten geldt dat ze een automaat met acht versnellingen en vierwielaandrijving hebben.

M Sport-pakket

Tijdens onze uitgebreide test weet de aandrijflijn te overtuigen met een rustige en lineaire vermogensopbouw. Van het soepel schakelen van de achttraps automaat voel je bijna niets. BMW heeft flink geïnvesteerd in de geluidsisolatie van de motorruimte. In het interieur merk je nauwelijks hoe hard de viercilinder aan het werk is. Vooral bij lage toerentallen vertoont de kleine elektromotor zijn kunsten: terwijl er in de benzinemotor weinig leven zit, zorgt-ie toch voor voldoende pit.

Zelfs voor deze basisversie is het M Sport-pakket beschikbaar. Voor een meerprijs van 3495 euro krijg je 19-inch lichtmetalen wielen en een M sportonderstel. Ondanks de strakkere dempers en minder soepele veerelementen, is het comfort nog altijd voortreffelijk. Oneffenheden worden moeiteloos gladgestreken. Het leukst van het M Sport-pakket is de adaptieve besturing. Die is in de basis licht, maar op de juiste momenten (lees: in snelle bochten) wordt meer inspanning van de bestuurder geëist. Dankzij de glasheldere feedback kun je zelfs in het basismodel veel plezier beleven op je een uitdagende weg.

De assistentiesystemen die bij elke rit automatisch worden geactiveerd (zoals de rijstrookassistent) zijn bij BMW subtiel aanwezig tijdens het rijden, maar storen niet. Het nieuwe dashboard met al zijn kleuren leidt overdag minder af dan verwacht, maar 's avonds krijg je de neiging om entree te vragen voor deze kermisattractie.

Zescilinder diesel (jazeker) komt eraan

Omdat het Nederlandse prijsbeleid deels is gebaseerd op de CO2-uitstoot, is de basis-X3 niet de goedkoopste versie. Zonder opties kost onze testauto 72.194 euro. De plug-in hybride van 67.915 euro is goedkoper. Hij heeft een elektrisch rijbereik van 89 kilometer, bijna twee keer zoveel als de afzwaaiende X3.

Voor de X3 M50 xDrive moet je zelfs iets meer dan een ton neertellen (102.787 euro), terwijl de enige diesel-X3 81.754 euro kost. In 2025 0brengt BMW nog een zescilinder diesel op de markt. Opvallend: de elektrische iX3, een van de bestverkochte BMW's in Nederland, gaat alles anders doen. De huidige is gebaseerd op de gewone X3, beide modellen delen hetzelfde onderstel. Maar de iX3 van 2025 komt, net als de elektrische 3-serie, op een platform te staan dat alleen voor elektrische auto's is.



Conclusie

Achter het stuur van de nieuwe BMW X3 voel je je meteen op je gemak, en zelfs de basismotorisering biedt voldoende pit voor alledaags gebruik. Maar de vormgeving en het dashboard met meer kleuren dan Pablo Picasso ooit heeft gebruikt, zijn smaakgevoelig.



