BMW Neue Klasse (2026) betrapt: meer details over nieuwe 3-serie

Nieuws

Hij komt, hij komt ... Maar dat duurt nog tot diep in 2026. We betrapten de BMW Neue Klasse op de openbare weg. Het is een voorbode van de nieuwe 3-serie en elektrische i3.



Als er één auto is waar we nu al reikhalzend naar uitkijken, is het de BMW Neue Klasse. De opvolger van de BMW 3-serie komt pas in 2026, maar de concept car was veelbelovend. De 3-serie Neue Klasse komt met verbrandingsmotoren én als elektrische BMW i3. Uiterlijk zijn de auto's nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

De Neue Klasse is een overkoepelend begrip voor de nieuwe BMW-designtaal. Dat trucje paste BMW in de jaren 60 ook toe, toen het zijn modelprogramma volledig op de schop gooide. Met auto’s als de 1500 en 1800 werd de basis gelegd voor de moderne, sportief gelijnde BMW’s. De Hofmeister-knik in de C-stijl heeft alle modegrillen overleefd en is nog steeds op veel BMW’s terug te vinden.

Zoek je een cadeau voor de feestdagen voor jezelf of iemand anders? Auto Review geeft korting!

Abonnementskorting tot wel 46 procent

Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Nieuw designtijdperk

Dat BMW de naam Neue Klasse heeft afgestoft, zegt dus veel. Ook nu gaat het design volledig op de schop. De man achter deze plannen is hoofddesigner Adrian van Hooydonk, die al sinds 2009 de baas is over de ontwerpers.

Langzaam wordt het menens voor de Neue Klasse. Voor het eerst betrapten we de auto ingepakt op de openbare weg. Van Hooydonk gaat deze keer voor een ingetogen stijl. BMW gooit het huidige, wat protserige design dus overboord. De beroemde nieren zijn tot behapbare proporties teruggebracht. Een enorm verschil met de huidige BMW 7-serie. Het tijdperk van de dubbele ronde koplampen keert niet terug.

Aan de achterkant zien we hoog geplaatste, smalle achterlichten, die ver doorlopen in de kofferklep. Hoewel het niet goed te zien is op de foto’s, gaan we ervan uit dat de 3-serie gewoon de Hofmeister-knik heeft.



BMW i3 (2026) met enorme actieradius

De Neue Klasse sedan wordt voorjaar 2026 onthuld en komt later dat jaar op de markt. Motorisch verwachten we bij de 3-serie op benzine geen schokkende dingen, waarschijnlijk blijven veel motoren die nu al leverbaar zijn gehandhaafd. De volledig elektrische i3 krijgt in elk geval een elektromotor met 300 pk en 800 volt-techniek, wat betekent dat opladen extra snel gaat. BMW belooft 300 kilometer rijbereik in 10 minuten en een actieradius van liefst 1000 kilometer.