Waarom je de volgende BMW M4 niet meer kunt kopen met benzinemotor

De volgende BMW M3 krijgt een elektrische variant, maar wordt ook nog ‘gewoon’ op benzine leverbaar. Toch hebben EV-haters een reden om hun hart vast te houden, want de toekomstige M4 krijgt geen benzinemotor meer.

BMW is niet van plan om van de volgende BMW 4-serie - de auto waarop de M4 is gebaseerd - een uitvoering met een verbrandingsmotor te ontwikkelen. De reden is volgens bmwblog.com simpel: dit zou te veel geld kosten. In plaats daarvan is het merk uit Beieren druk bezig met een elektrische 4-serie. Dit betekent dat ook de nieuwe M4 enkel elektrisch wordt.

Even voor de duidelijkheid in deze modelnaam-chaos: met een elektrische 4-serie bedoelt BMW niet een nieuwe generatie van de huidige BMW i4 - een liftback met 4 deuren die sterk verwant is aan de 4 Serie Gran Coupé. Nee, het gaat om een nieuwe elektrische 4-serie coupé, dus met twee portieren. Het is nog niet duidelijk of hier ook een cabrio bij zit.

Nieuwe 3-serie wel met benzine

De BMW 3-serie - de sedan waarop de 4-serie is gebaseerd - krijgt wel een variant met benzinemotor bij zijn volgende generatie. Deze 3-serie met verbrandingsmotor zal niet te onderscheiden zijn van de elektrische versies van de nieuwe 3-serie. Wel zullen we nog even geduld moeten hebben: de BMW Neue Klasse (zie spionagefoto’s hierboven) komt in 2026. Tot die tijd moeten we ons vergapen aan de conceptcar, de BMW Vision Neue Klasse.

Elektrische M3 en M4

Dat de Neue Klasse ook leverbaar wordt met benzinemotoren, betekent dat er een nieuwe M3 komt met de bekende zes-in-lijn van BMW. Maar hoe lekker die motoren ook zijn, voor snelheid en performance kun je beter bij de elektrische M3 zijn. De Duitsers mikken namelijk naar verluidt op minimaal een megawatt (1000 kW) aan vermogen. Als dit lukt zal de M3 minimaal 1360 pk krijgen. 1360 pk! Dit wordt bereikt door de M3 EV uit te rusten met niet één, niet twee, maar vier elektromotoren. Een voor elk wiel dus.

Op deze manier kan het vermogen heel precies geregeld worden. Of zelfs volledig worden uitgeschakeld, zodat de elektrische M3 op commando verandert van een auto met vierwielaandrijving in een achterwielaandrijver.

De elektrische M4 zal technisch volledig gelijk zijn aan de M3 EV en daarom dezelfde krankzinnige specificaties hebben.

BMW neemt risico

Toch zullen er altijd mensen zijn die liever voor een benzinemotor kiezen, ongeacht het aantal pk’s. Dit geldt zeker voor een sportauto: met een verbrandingsmotor zijn deze altijd een stuk lichter, en daarnaast zorgt de motor voor meer beleving.

Om die reden neemt BMW dan ook een risico door dit niet aan te bieden voor de volgende generatie M4. Zeker als je bedenkt dat het merk momenteel wereldwijd ongeveer evenveel M3’s als M4’s verkoopt. Veel M4-rijders zullen overstappen naar de nieuwe M3, maar het is uiteraard niet uitgesloten dat zij bij een van de concurrenten gaan shoppen voor een performance-coupé met verbrandingsmotor …