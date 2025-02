Actieradius-oorlog barst los: BMW en Mercedes vechten om grootste range

Nieuws

BMW en Mercedes zijn al sinds jaar en dag rivalen en zijn sinds kort verwikkeld in een nieuwe strijd: wie bouwt de elektrische auto met de grootste actieradius?

Beide merken zijn druk bezig om hun elektrische auto’s van de toekomst een actieradius te geven die momenteel alleen denkbaar is bij een auto met een verbrandingsmotor. Zowel BMW als Mercedes hoopt dat deze grote elektrische range toekomstige klanten kan overtuigen om voor hun merk te kiezen. Elk van beide merken kiest echter voor een andere strategie. Wie wint deze actieradiusstrijd en trekt de meeste EV-sceptici over de streep?

BMW Neue Klasse

Voor BMW moet het allemaal gebeuren met de Neue Klasse, de nieuwe reeks modellen die de komende jaren wordt gepresenteerd. Het bijbehorende Gen6 eDrive-platform dient als technische basis voor auto's als de nieuwe elektrische BMW 3-serie en de nieuwe BMW iX3.

Onlangs heeft BMW voor het eerst cijfers gedeeld over het nieuwe platform, en die zijn indrukwekkend. De verwachting is dat sommige Neue Klasse-modellen tot wel 900 kilometer kunnen afleggen op één acculading. Dat is een stuk meer dan de meeste elektrische auto’s van vandaag de dag. Alleen de duurste versie van de Lucid Air Touring komt volgens de WLTP-methode nog verder: 960 kilometer. De koploper uit onze top 72 van onze Actieradiustest niet verder dan 629 kilometer (zie bericht hieronder).

Dit bereikt BMW door gebruik te maken van een nieuw soort cellen in de accupakketten. Deze cilindrische cellen hebben een verbeterde energiedichtheid van ongeveer 20 procent. Daardoor worden de range en laadsnelheid met 30 procent verbeterd. Wat deze beloftes in de praktijk betekenen, ondervinden we later dit jaar. Dan wordt de BMW iX3 als eerste model van de Neue Klasse geïntroduceerd.

Mercedes solid-state batterij

Mercedes heeft geen nagelnieuw EV-platform klaarstaan en moet het dus over een andere boeg gooien. In Stuttgart zetten ze in op de solid-state batterij. Momenteel test het merk een prototype van zo’n accupakket in een Mercedes EQS. Dat heeft Mercedes ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Factorial Energy, dat gespecialiseerd is in vastestofaccu's.



Volgens de Duitsers is de energieopslag van de solid-state batterijen 25 procent groter dan die van de lithium-ion accu’s die momenteel worden gebruikt. Daarom rekent Mercedes op een bijbehorende actieradius van om en nabij 1000 kilometer.

Dit klinkt ons als muziek in de oren, maar helaas hoeven we voorlopig nog niet te rekenen op een solid-state accu uit Stuttgart. Mercedes verwacht de veelbelovende batterij pas tegen het einde van het decennium in een productieauto te lepelen.

Conclusie

Hoewel de ambities van Mercedes omtrent de solid-state batterij veelbelovend klinken, lijkt BMW de eerste slag om de grootste actieradius te winnen. De plannen uit München zijn veel concreter dan die van hun eeuwige rivaal. We maken namelijk nog dit jaar kennis met de eerste auto op hun nieuwe platform. In 2026 volgt de nieuwe 3-serie.

Voor de solid-state batterij van Mercedes moeten we nog wachten tot 2029 of 2030. En wie weet hoe de wereld er tegen die tijd uitziet. Wel zeker is dat concurrent BMW dan al meerdere nieuwe modellen met een grote actieradius op de markt heeft gebracht. Hoe dan ook blijven we de strijd volgen.