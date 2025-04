Auto gejat? Bij deze 11 modellen is de kans groot dat-ie nooit terugkomt

Nieuws

De Toyota RAV4 is de meest gestolen auto van Nederland. En van alle RAV4’s die zijn gestolen, is ruim 59 procent nog steeds niet teruggevonden. Maar er zijn auto’s waarbij de kans nóg kleiner is dat je ‘m ooit terugziet.

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) maakte onlangs de diefstalcijfers van personenauto’s bekend. Als je de cijfers van 2024 en tot en met maart 2025 bij elkaar optelt, werden er 496 stuks van de Toyota RAV4 gejat. Daarmee gaat de Japanner tegen wil en dank fier aan kop.

De Volkswagen Golf is tweede met 389 gestolen exemplaren. Maar omdat in Nederland veel meer Golfjes rondrijden dan RAV4’s, is het risico op diefstal bij jouw Toyota RAV4 groter dan bij de Volkswagen Golf van de buurman.

Als je auto gejat is, volgen gevoelens van ongeloof en boosheid elkaar op, vervolgens schiet je in de stress van alles wat er geregeld moet worden. Aangifte doen bij de politie, een melding maken bij de verzekering, noem maar op. Het liefste zou je hem ongeschonden in de volgende straat weer terugvinden, maar die vlieger gaat meestal niet op.

Vooral SUV's verdwijnen spoorloos

Sterker nog, van veel gestolen auto’s wordt volgens de cijfers van VbV minder dan de helft teruggevonden. Hieronder zitten veel populaire SUV's, evenals een paar duurdere middenklassers. Maar ook een compacte Italiaan en - uiteraard - de Volkswagen Golf.

Hoe dat komt, is niet met 100 procent zekerheid te zeggen, al kunnen we ons voorstellen dat dergelijke auto’s vooral gestolen worden door professionele bendes.

Maar het kan nog veel erger. Hieronder hebben we een top 11, waarvan de nummers 1 tot en met 5 nog minder vaak worden teruggevonden dan de Toyota RAV4. Daaronder staan nog 5 modellen waarvan minder dan de helft na diefstal wordt opgespoord.

Minst teruggevonden auto's na diefstal*

Positie Auto Gestolen Niet teruggevonden % niet teruggevonden 1 Ford Kuga 120 100 83,3 2 BMW 3-serie 97 73 68,9 3 Renault Captur 106 73 68,9 4 Mazda CX-5 89 60 67,4 5 Fiat 500 164 108 65,8 6 Toyota RAV4 496 295 59,4 7 Hyundai Tucson 97 55 56,7 8 Kia Sportage 149 84 56,4 9 Mercedes C-klasse 89 48 53,9 10 Toyota C-HR 231 119 51,5 11 Volkswagen Golf 97 51,4 51,4

* Periode: januari 2024 tot en met maart 2025