Opgefriste Kia Sportage (2025) is goed nieuws voor wie er net een gekocht heeft

Als een facelift van een auto zich aandient, mopperen kopers van het laatste uur: 'Lekker dan, rijd ik opeens in een verouderd model.' Wie pas een Kia Sportage heeft gekocht, hoeft niet te klagen. De vernieuwde Kia Sportage is als het ware een kopie van het origineel.

De Kia Picanto was in mei 2025 de populairste Kia van Nederland, op de voet gevolgd door de Kia EV3. Als we naar de hele wereld kijken, is de Kia Sportage het succesvolst. Er zijn tot nu toe 7 miljoen exemplaren verkocht. Om dat aantal omhoog te krikken, heeft Kia zijn (plug-in) hybride SUV nu vernieuwd.

Qua design gebeurt er nogal veel aan de voorkant van de Sportage. Bij het vernieuwde model is dat nog steeds zo en we spotten alleen een andere vorm van de dagrijverlichting en de voorbumper. De bekende tiger nose-grille is niet tot nauwelijks gewijzigd.

Ook aan de achterzijde ziet alleen een havik wat er veranderd is. Het gaat om de achterbumper en de indeling van de achterlichten. Geweldig nieuws voor wie net een Kia Sportage aangeschaft heeft, want je rijdt niet opeens in een verouderd model. Dat de wielen een nieuw design hebben, zal ook niet iedereen opvallen.

Kia Sportage 2025: Net zo ruim als voorheen

Dan het interieur. Dat is net zo ruim als voorheen, belooft Kia. Het dashboard en de stoelen zijn vernieuwd. Evenals het stuurwiel dat voortaan 2-spaaks is. De ventilatieopeningen zijn 'verborgen' waardoor een 'minimalistische, moderne look' is ontstaan.

De twee schermen van elk 12,3 inch zijn gebleven. Ze zijn net als voorheen licht gebogen. Nieuw-nieuw is een 10-inch head-up display. Draadloze Apple CarPlay en Android Auto zijn voortaan standaard aanwezig.

Vreemd genoeg stuurt Kia geen foto's van het vernieuwde dashboard mee. Maar wel van de bagageruimte met neergeklapte achterbank. De inhoud bedraagt 587 tot 1776 liter voor de hybride versie.

Nieuwe Kia Sportage eerst als hybride

De vernieuwde Kia Sportage komt niet uit Zuid-Korea, maar Slowakije. Eind september staat de SUV bij de dealer, eerst als hybride SUV. De plug-in hybride versie volgt later.

De hybride versie levert nu nog 210 pk, maar de automaat van de nieuwe Sportage zorgt voor een hoger vermogen. Hoeveel dat is, weten we nog niet. En ook de prijzen van de vernieuwde Kia Sportage volgen nog. Weet dat het huidige model voor minimaal 41.595 euro in de prijslijst staat (mild hybride).