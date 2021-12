Eerste review Kia Sportage (2022): voor hetzelfde geld 100 pk meer dan de Volvo XC40!

Wat is opvallend aan de nieuwe Kia Sportage (2022)?

Behalve dat de nieuwe, scherp gesneden Kia Sportage nog steeds een suv is, doet-ie in niets denken aan zijn vriendelijk ogende voorganger met zijn bolle toet. Toch is de Sportage lang niet zo'n opvallende verschijning geworden als de elektrische Kia EV6. Niet van opzij of van achteren gezien, in elk geval. Gewoon een strakke, moderne SUV, met de dezelfde Tonka-achtige uitstraling als de Volvo XC40. Als het segment van de midi-SUV's een schoolklas zou zijn, was de Kia Sportage het keurige hockeymeisje. Met regelmatige gelaatstrekken en in verzorgde merkkleding. Maar als je de Sportage recht in het gezicht kijkt, blijkt dat hockeymeisje ineens loodzwaar te zijn opgemaakt en een enorme piercing door haar neus te hebben. Zo ervaren wij het front van de Sportage tenminste, met de aparte, tweedelige lampunits die in een hevige aandachtsstrijd verwikkeld zijn met overdadig roosterwerk.

In de huidige tijd zou je misschien verwachten dat Kia de nieuwe Sportage - net als de Kia e-Niro - ook met een volledig elektrische aandrijflijn zou leveren. Dat is niet het geval. Wel is-ie er in drie smaken hybride: mild, 'gewoon' en plug-in. In alle gevallen is een 1,6-liter viercilinder turbomotor het hart van de aandrijflijn. De Sportage 1.6 T-GDi Mild Hybrid heeft 150 pk en is alleen leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. De voorwielaangedreven Sportage 1.6 T-GDi Hybrid (230 pk) en de vierwielaangedreven Sportage Plug-in Hybrid (265 pk) hebben een conventionele zestrapsautomaat. Voor de Sportage heeft Kia dus afscheid genomen van de zeventraps transmissie met dubbele koppeling.



Wat zijn de voordelen van de nieuwe Kia Sportage (2022)?

Voor sommigen is het vloeken in de kerk, maar Kia lijkt een beetje het Aziatische Volkswagen te worden. Heel spannend is het allemaal niet, wel maakt het merk momenteel zeer degelijk overkomende, goed afgewerkte auto's die niemand tegen het hoofd stoten. De afwerking van het interieur is keurig, de rijeigenschappen zijn een mooi compromis tussen comfortabel en de bediening roept weinig vragen op. We hebben bewust veel verkeersdrempels en klinkerstraatjes opgezocht en die nam de Kia Sportage met glans. Soepel verend, maar mooi stevig dempend weet het onderstel te overtuigen, bovendien zijn er nauwelijks afrolgeluiden hoorbaar. Daarbij levert de Sportage prima prestaties: verwissel de Eco-modus voor Sport en de aandrijflijn reageert alerter op je jeukende rechtervoet. Desgewenst knal je in 8 seconden van 0 naar 100 km/h of trek je bij het invoegen een snel tussensprintje. Als je dit niet te vaak doet, beloont de Sportage je volgens Kia met een verbruik van slechts 5,6 liter benzine per 100 kilometer (1 op 17,9). Of je dat in de praktijk haalt, valt te bezien.



Achterin is de Sportage best ruim, en de zithouding is prettiger dan in de Kia EV6. Houd er wel rekening mee dat een panoramadak (standaard vanaf DynamicPlusLine) licht gééft, maar tegelijkertijd hoofdruimte stéélt. In de gezinsopstelling van de achterbank biedt de kofferbak van de Sportage Hybrid 587 liter inhoud. In de andere twee versies is dat iets minder. Door de driedelige bank volledig plat te gooien, creëer je een vlakke laadvloer met een capaciteit van 1776 liter.

Al in de basisversie ComfortLine biedt de nieuwe Kia Sportage je led-koplampen, airco, een achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetaal en diverse veiligheidsassistenten. Voor het grote, gebogen touchscreen (foto) met ingebouwde navigatie moet je minimaal de DynamicLine aanschaffen. Schakelflippers, klimaatregeling met drie zones en een verstelbare lendensteun in de bestuurderrsstoel zijn eveneens part of the deal. In de Hybrid en Plug-in Hybrid krijg je er bovendien schakelflippers, adaptieve cruisecontrol en snelwegassistent (semi-autonoom rijden) bij.

Wat zijn de nadelen van de nieuwe Kia Sportage (2022)?

Wij rijden de Sportage in de supercomplete GT-PlusLine en het is lastig om de auto op foutjes te betrappen. Maar als we spijkers op laag water gaan zoeken, vinden we ze ook. Zo is het bijvoorbeeld raar dat de achterruitenwisser de verkeerde kant op wist. Daardoor blijft er aan de bestuurderszijde van de achterruit een vrij groot deel vuil. Het zicht schuin naar achteren houdt door de brede C-stijlen en oplopende gordellijn ook al niet over. Gelukkig heb je in de topversie van de Sportage ook de fancy dodehoekcamera's die in het digitale instrumentarium tonen wat zich schuin achter je afspeelt. Maar tijdens het kletsnatte proefritweer leek het alsof we in een lachspiegel zaten te kijken. Jammer. Een laatste puntje van kritiek is het motorgeluid. Omdat het onderstel zo mooi stil is en je ook de motor nauwelijks hoort als je rustig rijdt, valt het des te meer op dat de viercilinder zich van een veel rauwere kant laat zien - en horen - als je flink gas geeft.

Wanneer komt de nieuwe Kia Sportage (2022) naar Nederland en wat is de prijs?

De nieuwe Sportage arriveert dezer dagen bij de Kia-dealers. Je kunt dus al binnenkort een proefrit gaan maken. Als je serieuze belangstelling hebt, moet je wel bereid zijn om minimaal 34.895 euro uit te geven. Zoveel kost de Sportage 1.6 T-GDi Mild Hybrid Comfort Line met 150 pk. Dat is een stevig bedrag, maar vergeleken met de Volvo XC40 - daar is-ie weer - valt het wel mee. Die kost als T2 ruim 39.000 euro en dan krijg je een driecilinder motor met slechts 129 pk. Voor hetzelfde geld heb je een Sportage Hybrid met 100 pk méér!

Een Hyundai Tuscon in basistrim kost met dezelfde mild hybride-aandrijflijn 100 euro meer dan z'n Kia-broer. Concurrenten als de Ford Kuga (vanaf 34.710 euro), Opel Grandland (34.490 euro) en Peugeot 3008 (vanaf 36.360 euro) moeten het in de basisversie allemaal met een driecilinder doen. De Volkswagen Tiguan is groter dan de Sportage en heeft in de basisversie een 130 pk sterke viercilinder. Maar hij is ook duurder (38.990 euro). Een greep uit de prijslijst van de Kia Sportage:

1.6 T-GDI Mild Hybrid (150 pk) ComfortLine - € 34.895

1.6 T-GDI Mild Hybrid (150 pk) DynamicLine - € 36.895

1.6 T-GDI Hybrid aut. (230 pk) DynamicLine - € 39.895

1.6 T-GDI aut. Hybrid (230 pk) GT-Line - € 43.895

1.6 T-GDI aut. Plug-in Hybrid 4WD (265 pk) DynamicLine - € 42.095

1.6 T-GDI aut.Plug-in Hybrid 4WD (265 pk) GT-PlusLine - € 48.595

Wat vind ikzelf van de nieuwe Kia Sportage (2022)?

Van opzij en vind ik de nieuwe Kia Sportage een mooie, strak gelijnde suv. Maar behalve de aparte C-stijlen is-ie niet ontzettende onderscheidend. Aan de achterkant zorgt alleen het grote zwarte paneel voor wat meer onderscheidend vermogen. Aan de voorkant is dat een nader verhaal. Over smaak valt niet te twisten, maar ik vind het echt té. Gelukkig zie je er niets van wanneer je erin zit. Vanbinnen is de Sportage net zo modern als de EV6, terwijl ik de materialen mooier vind - zeker achterin. Verder ben ik in grote lijnen te spreken over de bediening en ergonomie, al blijft de wisselende functie van het knoppenpaneel voor klimaatregeling of geluidsinstallatie wennen. De actieve cruisecontrol werkt juist heel prettig en is daardoor zelfs in het drukke Nederlandse verkeer goed bruikbaar.



Samenvattend is de nieuwe Sportage een allemansvriend met Volkswagen-allure. En dat is vaak een garantie voor succes. Al zullen aspirant EV-rijders balen dat de nieuwe Kia Sportage er niet met een volledig elektrische aandrijflijn is.