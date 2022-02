Test - De Kia Sportage wordt vriendjes met iedereen. Ook met jou?

Weet jij nog hoe de vorige Kia Sportage eruitziet? Waarschijnlijk niet, want hij werd de afgelopen jaren slechts mondjesmaat verkocht. En dat terwijl het zo'n vriendelijk ogend model is, met zijn onschuldige bolle toet. In 2021 kozen nog geen 600 Nederlanders voor een Sportage. Dat staat niet alleen in schril contrast met de ruim 10.000 Niro's, maar ook met de kleine 8000 stuks van de topper in de vierenhalvemeterklasse der suv's, de Volvo XC40. "No more Mister Nice Guy", moeten ze daarom bij Kia hebben gedacht. Wég met die aaibare ronde lijnen, het is klaar met die open blik.

Kia Sportage met zwarte oogschaduw en enorme piercings

Van opzij gezien werd de nieuwe Sportage een mooi strakke suv, met dezelfde Tonka-achtige uitstraling als de Volvo XC40. Als het segment van de midi-suv's een schoolklas zou zijn, was de Kia Sportage het keurige hockeymeisje. Met regelmatige gelaatstrekken en in verzorgde merkkleding. Maar als je de Sportage dan recht in het gezicht kijkt, blijkt dat hockeymeisje ineens getooid met koolzwarte oogschaduw, zwarte lippenstift en enorme piercings door neus en bovenlip.

Zo ervaren wij het front van de nieuwe Kia tenminste. Daarin vechten de agressief ogende led-lampunits een hevige aandachtsstrijd uit met overdadig, vijfdelig roosterwerk. Aan de achterkant valt vooral het grote zwarte paneel over de volle breedte op, en vertonen de achterklep en de achterlichten een klein vleugje EV6.

Interieur met veel elementen van de elektrische Kia EV6

In het interieur wordt dat vleugje een hele eetlepel, want vanbinnen lijkt de Sportage als twee druppels water op de elektrische EV6. Inclusief het kamerbrede digitale instrumentarium en de draaiknop voor de transmissie. Toch rijden we niet in een elektrische Sportage. Kia heeft bij elke Sportage weliswaar een vorm van elektrificatie toegepast, maar in alle gevallen vormt een 1,6-liter viercilinder turbomotor het hart van de aandrijflijn.

De prijslijst begint met de handgeschakelde 1.6 T-GDi Mild Hybrid met 150 pk (34.995 euro). Daarbij wordt de 1,6-liter turbobenzinemotor door een startmotorgenerator ondersteund. Er is ook een vierwielaangedreven 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid (265 pk, vanaf 42.595 euro), maar wij zijn onderweg met de 1.6 T-GDi Hybrid.

Die is 5400 euro duurder dan de basisversie, maar daarvoor krijg je dan ook 80 pk extra. De snelle rekenaar weet dan dat we onderweg zijn met 230 pk. Als we dan weer even naar de Volvo XC40 kijken, dan zien we dat die een minimale investering van 39.995 euro vergt. Maar dan moet je het doen met een 129 pk sterk driecilindertje …

Niet de Max Verstappen onder de versnellingsbakken

In de Sportage Hybrid kun je 's morgens fluisterstil wegrijden, want hij start altijd op de elektromotor. Afhankelijk van je gasinput, meldt de verbrandingsmotor zich later pas. Een vermogen van 230 pk klinkt best indrukwekkend, en inderdaad komt de Sportage Hybrid een stuk sneller op gang dan de Nederlandse boostervaccinatiecampagne. Aan de andere kant is het met een honderdsprint van 8,0 seconden ook weer geen sprintkanon.

Onder alle omstandigheden is de auto gewoon lekker vlot, al is de zestraps automaat niet de Max Verstappen onder de versnellingsbakken. Daarbij maakt het niet zoveel verschil of je zelf flippert of dat je de transmissie zelf alle werk laat doen. Het helpt wel als je van de Eco-rijmodus overstapt op Sport. Als je bijrijder je daarbij toeroept: "Doe effe normaal!", sta je machteloos, want die mogelijkheid is er niet. Simpelweg omdat de rijmodus Normal niet bestaat. Inderdaad een beetje gek.

Verder valt op dat de viercilinder nogal lawaaiig wordt als je wat meer van hem vraagt. Omdat de auto door de bank genomen juist mooi stil is, valt dat ons wat rauw op het dak. Misschien heeft Kia die acceleratie-lawaaipapegaai wel bewust ingebouwd, om te zorgen dat je een beetje kalm aan doet en het opgegeven verbruik van 5,8 l/100 km (1 op 17,2) haalt. Tijdens onze korte testrit redden wij dat bij lange na niet.

Kia Sportage is soepel geveerd, mooi stevig gedempt

Gelukkig heeft het onderstel geen onaangename verrassingen in petto. We hebben bewust veel verkeersdrempels en klinkerstraatjes opgezocht en die nam de Sportage met glans. Soepel verend, maar mooi stevig dempend weet het onderstel te overtuigen. Ondanks het vrij hoge zwaartepunt helt de carrosserie in bochten maar beperkt over. Bij hard afremmen bespeurden we evenmin vervelende duikneigingen.

Voeg daarbij de prima stoelen en de voorspelbare besturing, en je hebt gewoon een erg prettige suv. Net als de voorstoelen, heeft de achterbank een vrij lange zitting en doordat de bank ook vrij hoog staat, biedt de Sportage bankzitters een fijner zitcomfort dan de EV6. De hoofdruimte is ruim voldoende, maar als je voor een uitvoering met panoramadak (standaard vanaf de DynamicPlusLine) kiest, kost dat centimeters.

Gelukkig kunnen de basketballers onder de achterpassagiers een beetje smokkelen door de leuning iets schuiner te zetten. Wil je juist bagage de ruimte geven, dan kun je de achterbankleuning in drie delen neerklappen. Trek aan de hendels in de bagageruimte en ze vallen in één beweging naar voren. Zo vergroot je de kofferruimte van 587 liter in een vrijwel vlakke laadvloer met een capaciteit van 1776 liter.

Een allemansvriend met mooi interieur en fijne ergonomie

Wanneer we een tijdje met de Kia onderweg zijn, bezorgt hij ons het traditionele 'Volkswagen-gevoel'. De nieuwe Sportage is een allemansvriend met een prima weggedrag zonder extremen, een goed afgewerkt interieur en een fijne ergonomie. Het enige wat nog even wennen blijft, is de wisselende functie van het knoppenpaneel voor klimaatregeling en geluidsinstallatie. De actieve cruisecontrol werkt juist heel prettig en is daardoor ook in het drukke Nederlandse verkeer goed bruikbaar. Verder is het fijn dat er allerlei rijstanden gehandhaafd blijven wanneer je de auto uitschakelt. Zo hoef je niet telkens opnieuw je favoriete standjes te selecteren.

Toch kunnen we de Sportage wel op een paar eigenaardigheden betrappen. Zo is het bijvoorbeeld raar dat de achterruitenwisser de verkeerde kant op wist. Daardoor blijft er aan de bestuurderszijde van de ruit een groot deel vuil. En dat terwijl het zicht schuin naar achteren door de brede C-stijlen sowieso niet overhoudt. Gelukkig heb je in de topversie van de Sportage ook de fancy dodehoekcamera's. Die tonen je in het digitale instrumentarium wat zich schuin achter de auto afspeelt. Alleen leek het tijdens het kletsnatte proefritweer wel of we in een lachspiegel zaten te kijken.

Net als vroeger, een rijke standaarduitrusting bij Kia

Gelukkig doen moderne Kia's in niets terugdenken aan de auto's van enkele decennia geleden. op één ding na: de uitrusting is nog altijd lekker uitgebreid. Al in de basisversie ComfortLine biedt de nieuwe Sportage je led-koplampen, airco, een achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetaal en diverse veiligheidsassistenten. De Sportage Hybrid wordt minimaal als DynamicLine uitgerust. Die verwent je met het fraaie, gebogen 12,3-inch touchscreen met ingebouwd navigatiesysteem, een regensensor, klimaatregeling met drie zones en een verstelbare lendensteun in de bestuurdersstoel. In de Hybrid en Plug-in Hybrid krijg je bovendien adaptieve cruisecontrol en snelwegassistent (semi-autonoom rijden) meegeleverd.

Conclusie

Even afgezien van zijn polariserende front, doet de nieuwe Kia Sportage zijn uiterste best om met iedereen vriendjes te worden. Hij scoort dikke voldoendes voor gedrag en vlijt en is gul met zijn uitrusting en vermogen. Verder weten veel potentiële kopers vast te waarderen dat de Koreaan - anders dan veel concurrenten - standaard met een viercilinder motor wordt geleverd. Zeker caravanners - die 1650 kg aan de trekhaak mogen hangen - vinden dat fijn.