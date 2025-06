Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 23 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. Een week waarin Kia lief doet en Cupra op het eerste gezicht ook, maar uiteindelijk toch niet. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Zuinigste Toyota zónder stekker



Wat krijg je als je de Toyota Aygo X en de Yaris Hybrid een nachtje in een romantisch hotel opsluit? De zuinigste Toyota zónder stekker! Hoe zuinig de Aygo X Hybrid is, lees je in het bericht hieronder.

Top - Kia doet lief

Kia houdt rekening met wie net een nieuwe Sportage heeft aangeschaft. De hybride SUV is vernieuwd, maar de wijzigingen zijn zo minimaal dat je als huidige rijder niet opeens met een verouderd model opgescheept zit. Vinden we lief van Kia. Spot jij alle vernieuwingen?

Top - Goedkoper dan ID. Buzz

We blijven even bij Kia. Het merk heeft de prijs van zijn elektrische personenbus PV5 bekendgemaakt. Die ligt 10.000 euro lager dan die van z'n grote concurrent, de Volkswagen ID. Buzz. Wat je hiervoor krijgt, lees je in het bericht hieronder.

Flop - Mag het een onsje meer zijn

Een nieuwe Mercedes is niet goedkoop. Des te zuurder is het dat je wordt afgescheept met slechts twee jaar fabrieksgarantie. Welke merken ook niet bepaald met garantie strooien, ontdek je als je op het bericht hieronder klikt.

Flop - Opzij, opzij, opzij

Een sportieve EV voor het hele gezin met 204 pk en een actieradius van bijna 430 kilometer voor nog geen 32.000 euro? Dat klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook een beetje als je weet hoe weinig exemplaren beschikbaar zijn.

Flop - EV zónder laadkabel

We zijn een beetje verliefd op de Firely. Leuk design, lekker ruim en compleet uitgerust. Maar dat je moet bijbetalen voor een laadkabel voelt toch gek. Wat moet je met een EV als je geen laadkabel hebt. Waarom Firefly dit doet, lees je hieronder.

