Bij deze automerken verloopt de garantie het snelst

Het ene automerk is gul met zijn fabrieksgarantie, het andere niet. Bij welke automerken kom je er het slechtst vanaf?

In 2010 verraste Kia door zijn fabrieksgarantie te verlengen naar zeven jaar. Er was geen automerk dat zo gul was. Twee jaar was grosso modo de norm bij de meeste Europese automerken (onder meer Volkswagen, Opel, Peugeot, Renault, Mercedes). De meeste Japanse merken gaven drie jaar garantie.



Steeds betere garantievoorwaarden

De laatste jaren zijn meer merken guller geworden, al zijn er meestal aanvullende voorwaarden aan de opgerekte garantietermijnen verbonden. Toyota verlengt na de reguliere drie of vijf jaar de garantie bijvoorbeeld tot 10 jaar, maar dan moet je de auto wel bij de ‘eigen’ merkdealer laten onderhouden. Doe je het bij de Vakgarage, dan kun je fluiten naar je garantie. Ook bij Kia kun je 10 jaar gatantie krijgen onder deze voorwaarde.



Stellantis past in Nederland hetzelfde trucje toe. Als je de auto na de twee jaar of drie fabrieksgarantie door een dealer van een Stellantis-merk laat onderhouden (o.m. Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Jeep), wordt de garantie verlengd. Je krijgt dan tot acht jaar garantie.

Dan ben je er overigens nog steeds niet, want de merken koppelen aan hun garantievoorwaarden ook een maximum aantal kilometers. Bij Toyota is dat bijvoorbeeld 200.000.



Het lijstje van merken die het welletjes vinden na twee jaar wordt elk jaar korter. Alle merken in onderstaand lijstje gaan niet verder dan twee jaar fabrieksgarantie.



Merken met de laagste fabrieksgarantie

De elektrische modellen van Audi (met verbrandingsmotor krijg je drie jaar)

Ford

Lamborghini

Mercedes

Polestar

Renault

De elektrische modellen van Volkswagen

Volvo

Bij de meeste merken (Ford, Mercedes) is de twee jaar fabrieksgarantie niet gekoppeld aan het aantal kilometers dat je rijdt. Overigens bieden vrijwel alle merken in het lijstje wel verlenging van de garantie aan, maar die is niet kosteloos.



Wat valt meestal niet onder fabrieksgarantie?

Je kunt niet met elk probleem aan je auto terugvallen op de garantie. Slijtageonderdelen vallen er niet onder. Denk aan banden, remblokken, remschijven, de koppeling, ruitenwissers en lampjes – tenzij er sprake is van een productiefout. Onderhoudskosten, zoals olieverversing, filters vervangen of reguliere inspecties vallen evenmin onder de fabrieksgarantie. Net zo min als hagelschade, steenslag en aanrijdingen. Dit valt onder de verzekering.