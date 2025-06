Deze 14 merken verlengen garantie tot 8 jaar (maar daar moet je wel iets voor doen)

Nieuws

De Nederlandse importeur van Stellantis, het moederbedrijf van maar liefst 14 automerken, verlengt de garantie kosteloos tot maximaal 8 jaar. Maar daar moet je wel iets voor doen!

Stellantis Nederland introduceert per direct, voor alle nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens, een nieuw garantieprogramma. Concreet betekent dit dat je de karige fabrieksgarantie van 2 jaar kunt laten verlengen tot 8 jaar, met een maximum van 160.000 kilometer. Daarbij maakt het niet uit of het model een verbrandingsmotor heeft of volledig elektrisch wordt aangedreven.

Voor alle merken, behalve Leapmotor

De nieuwe garantietermijn geldt voor alle merken die Stellantis in Nederland voert, behalve het Chinese Leapmotor. Dat merk biedt nu al standaard tot 4 jaar garantie.

Anders dan bij diverse andere automerken, hoef je vooraf niks te betalen voor de extra garantie op je Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel of Peugeot. Maar helemaal voor nop is het ook weer niet …

Voorwaarden extra garantie Stellantis

Volgens de Europese regels is het voor het behouden van de officiële fabrieksgarantie voldoende als je je auto conform de voorschriften laat onderhouden door een gerenommeerd autobedrijf. Of dat nu een dealer is, een Vakgarage of een Bosch Car Service-bedrijf, om maar een paar merkonafhankelijke alternatieven te noemen. Maar omdat de met 6 jaar verlengde garantie door de importeur wordt gegeven, mag die zijn eigen regels bepalen.

En die regels schrijven voor dat je voor het voorgeschreven onderhoud naar de merkdealer gaat. Elke keer dat je dat doet, wordt de garantie met 1 jaar verlengd, totdat het maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer is bereikt.

'Focus op kwaliteit'

Stellantis zelf geeft aan dat de verengde garantie ‘in lijn is met de continue focus op kwaliteit en klanttevredenheid’, maar wij kunnen het initiatief niet helemaal los zien van de ellende met de PureTech-motoren van de afgelopen jaren. Die heeft het imago van met name Citroën, Peugeot, DS en Opel geen goed gedaan. Met een garantieperiode van 8 jaar kunnen die merken reputatieschade wellicht weer een beetje goedmaken.

Bovendien hopen de Stellantis-merken hun klanten met dit initiatief langer vast te houden voor onderhoud. De winstmarges op nieuw verkochte auto’s worden steeds kleiner, zodat periodiek onderhoud een steeds belangrijkere inkomstenbron wordt voor garagebedrijven. Mede om die reden is de verlengde garantie ook overdraagbaar aan een volgende eigenaar.

Andere merken met minimaal 8 jaar garantie

Overigens is Stellantis niet het enige merk dat zijn verlengde garantie op deze manier inricht. Ook de Nederlandse importeurs van Kia en Toyota/Lexus, die hun garantie onlangs verlengden tot 10 jaar, gaan zo te werk. Alleen is Toyota/Lexus wel iets guller met het aantal kilometers: bij hen is 200.000 het maximum. Kia zet het maximale aantal kilometers juist weer iets lager dan Stellantis; bij 150.000 vinden de Koreanen het welletjes.

Verlengde garantie goed voor de restwaarde

Stellantis claimt dat de verlengde garantie, in combinatie met gegarandeerd onderhoud een gunstig effect heeft op de restwaarde van auto’s. Die claim lijkt zeker niet uit de lucht gegrepen. Veel occasionkopers vinden het immers belangrijk dat er bij een tweedehands auto een ingevuld onderhoudsboekje zit.

