Zo willen Renault, Citroën en Peugeot de goedkope auto redden

Nieuws

Red de kleine auto, zeggen de bazen van Renault en Stellantis. Automerken dwingen om in 2035 alleen nog elektrische auto’s te bouwen, heeft volgens hen geen zin. Een nieuwe auto is dan zo duur dat mensen juist veel langer blijven doorrijden in hun oude, vervuilende auto.

Van oudsher zijn Peugeot en Citroën (Stellantis) enerzijds en Renault anderzijds de eeuwige Franse rivalen. Maar het is niet zo dat ze elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Sterker nog, de topmannen John Elkann (Stellantis) en Luca de Meo (Renault) hebben een gezamenlijke missie waarmee ze naar de Europese Commissie in Brussel gaan. Of eigenlijk twee.

Red de kleine auto Schrap het plan om in 2035 alleen nog EV’s te bouwen

Om met dat laatste te beginnen: dat auto’s schoner moeten worden, staat buiten kijf. Maar dat kan ook anders dan alleen met stekkerauto’s, zeggen ze. De deadline van 2035, waarin alleen nog nieuwe EV’s in de showroom mogen staan, is knellend.

John Elkann van Stellantis ziet het zo: “We moeten niet kijken naar de uitstoot van nieuwe auto’s, maar kijken hoe we de uitstoot van alle 250 miljoen auto’s die nu in Europa rondrijden naar beneden kunnen krijgen.” Als alle oude auto’s worden ingeruild voor een schonere, is het klimaat al flink geholpen. Maar ze vrezen dat de betaalbare, compacte auto gaat verdwijnen.



Kleine auto’s fors duurder geworden

Want auto’s met een batterij zijn gewoon duurder, zegt De Meo. Ook kleine auto’s. Sterker nog, hij verwacht dat compacte auto’s in 2030 liefst 40 procent duurder zullen zijn dan in 2015, terwijl de prijs van een middenklasser over vijf jaar ‘maar’ 20 procent hoger zal liggen.

Vanwege de prijsstijging blijven mensen langer doorrijden in een oude auto op benzine, zegt De Meo. “De gemiddelde leeftijd van een Europese auto is 10 jaar. In Griekenland is dat zelfs 17 jaar”, zegt hij. Stellantis en Renault willen dan ook kleine, betaalbare auto’s blijven bouwen mét benzinemotor.



Een kleine auto in de stad

De mannen zien nog een voordeel: kleine auto’s zijn veel beter geschikt voor de smalle straten in de Europese binnensteden dan grote. “In 1980 was de helft van de auto’s kleiner dan 4 meter, nu is dat 5 procent”, legt De Meo uit.

Laat ons dus gewoon kleine auto’s bouwen, zegt de Renault-topman. Met zuinige benzinemotor. Zodat iedereen ook in de toekomst een schone, nieuwe auto kan betalen.

De Auto Review-nieuwsbrief is zelfs helemaal gratis! Krijg jij hem al?