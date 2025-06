Wereldreis? Waarom je beter in één van deze 5 campers kunt investeren

Inspiratie

Een wereldreis – wie droomt er niet van? Maar wist jij dat je voor het geld dat je eenmalig aan een wereldreis uitgeeft ook jaren achtereen op vakantie kunt? Wanneer en waarheen je maar wilt: met een tweedehands camper! Wat dacht je van dit vijftal?

Volgens de berekeningen van ABN Amro ben je voor een wereldreis van een jaar 15.000 tot 25.000 euro per persoon kwijt. Met z’n tweeën ben je na een jaar dus 30 tot 50 mille armer. En het lullige is: als het tegenvalt, kun je de reis bij thuiskomst niet op Marktplaats.nl zetten. De herinneringen en foto’s heb je nog, maar je centen ben je definitief kwijt ...

Camper als slim alternatief voor wereldreis

Ja, sorry, we zijn echte Nederlanders. En dus gaan we ook bij zoiets avontuurlijks en romantisch als een wereldreis nadenken over slimmere alternatieven. En dan komen we al snel uit bij een camper.

Het grote voordeel van een camper ten opzichte van een wereldreis per vliegtuig, trein en schip, is dat het een investering is waarvan je jarenlang plezier hebt. Zeker als je hem bij (of in de buurt van) je huis stalt, kun je elk mooi weekend en elke korte vakantie de hort op. En krijg je er genoeg van, dan ben je ’m zo weer kwijt aan de volgende aspirant-camperaar. Want campers zijn ontzettend gewild.

Prijzen tweedehands campers

Helaas zijn nieuwe campers peperduur. Zelfs voor een relatief voordelige buscamper als de Citroën Holidays ben je al 64.000 euro kwijt. De meeste alternatieven zijn nog kostbaarder en gaan al snel richting een ton. Voor grotere campers moet je hier meestal nog tienduizenden euro’s bij optellen. En dus duiken we al snel het occasioncircuit in.

1100 campers van 30.000 tot 50.000 euro

Campers zijn behoorlijk waardevast. Dat zie je ook aan de prijzen van gebruikte exemplaren. Maar als we op Marktplaats.nl campers binnen een prijsrange van 30.000 tot 50.000 euro aangeven, krijgen we alsnog bijna 1100 hits.

Als we zoveel geld gaan uitgeven, ­willen we graag enige vorm van garantie. Daarom ­verfijnen we onze selectie tot ­campers die worden aan­geboden door bedrijven. Dan blijven er nog 650 campers over. De jongste daarvan is pas twee jaar oud, de oudste dateert uit 1969.

Welk type camper kiezen?

Zoek je een compacte kampeerauto met een basale uitrusting, dan kom je terecht bij een tweedehands buscamper. Nadeel: een buscamper beschikt zelden over eigen sanitair en de bergruimte is beperkt.

Wie een douchecabine met toilet wenst en meer slaap- en leefruimte nodig heeft, kan sowieso beter op zoek gaan naar een gebruikte semi-integraal­camper. Die heeft een opbouw die breder is dan het originele chassis en biedt meer bedden, vaak ook eentje dat je gewoon altijd opgemaakt kunt laten.

Meeste ruimte in integraalcamper

Baas boven baas zijn de tweedehands integraal­campers. Daarbij is het bestuurdersgedeelte naadloos in de camperopbouw geïntegreerd en de ruimte is riant. Nadeel: oude Mediterrane dorpjes of bergwegen kun je beter mijden.

Een laatste tip die vooral belangrijk is als je graag stedentrips wilt maken: let ook op de milieuklasse van de motor. In steeds meer milieuzones ben je alleen nog welkom met een Euro 5- of zelfs Euro 6-classificatie.

Ford Transit Hobby Siesta - 2007 - 80.000 km - € 31.900

Tot niet al te lang geleden domineerden alkoofcampers de markt. Je weet wel: het type waarvan een deel van de opbouw zich boven de cabine bevindt. Inmiddels zijn ze ­verdrongen door de beter gestroomlijnde semi-integraal­campers. Maar zo’n oudere camper-met-pet heeft één groot voordeel. Boven de cabine kun je een twee­persoons bed kwijt, zodat je bij een beperkte lengte minimaal vier slaapplaatsen kunt creëren.

Deze alkoofcamper op Ford Transit-basis heeft een opbouw van het Zweedse merk Hobby. Achterin beschik je ook nog over een zogenaamd Frans bed, dat altijd onmiddellijk gereed ligt. Ondanks z’n respectabele leeftijd staat deze Ford er supernetjes bij. De kleuren van het interieur mogen wat gedateerd zijn, alles wat je nodig hebt, zit erop en -aan. Een douche­cabine met toilet, een breed keukenblok, horren en een luifel. Dankzij een zonnepaneel doe je lang met je boord­accu en een achteruitrijcamera zorgt voor manoeuvreergemak.

+ Relatief compact, maar toch ruim, lage km-stand

- Euro 4-diesel en dus niet in alle milieuzones welkom

Volkswagen T5 'California' - 2012 - 187.282 km - € 36.945

Als het eruitziet als een tweedehands Volkswagen T6 California, rijdt als een T6 California en klinkt als een T6 California ... waar heb je dan mee te maken? Juist, met een Volkswagen T5 die door een bekende specialist is voorzien van een T6-neus en een camperombouw als ware het een California. Dus met een hefdak, waardoor deze T5 wél vier slaapplaatsen heeft, maar toch zo compact, licht en wendbaar is als een gewone bestelbus.

De vierzitter heeft een keukenblok met een spoelbak, een tweepits gasstel en een koelkast met vriesvak. Een luifel is ook aanwezig, maar wie hoge nood krijgt, zal je op de camping toch echt met de toiletrol onder de arm op pad moeten. En dat verwacht je eigenlijk niet, omdat de bus aan de buiten­kant pocht met tweekleurige lak en in de cabine met luxe leren stoelen. Over de motor hebben we goed en slecht nieuws. Hij voldoet aan de Euro 5-norm, maar het vermogen van 84 pk vraagt wel om een chipkuurtje.

+ Licht en wendbaar, niet te duur

- Geen originele ­California, weinig power

Fiat Ducato Hymer B 574 CL - 2007 - 167.000 km - € 34.999

Onder de integraalcampers zitten gigantische rijdende paleizen, maar deze 6,20 meter lange Hymer is verhoudingsgewijs compact. Toch heb je binnenin veel leefruimte; vooral de interieurbreedte is riant. In deze camper beschik je over twee brede, vaste bedden. In de koelkast (120 liter!) kun je zowaar meer kwijt dan een pak melk en een sixpack bier. Ook fijn: in de natte ruimte vechten de douche­cabine en het toilet niet om elke vierkante millimeter.

Valt het weer een beetje tegen? Dan zorgt de ringverwarming voor een aangename binnentemperatuur. Zoals talloze campers, heeft ook deze tweedehands Hymer het chassis van een Fiat Ducato als basis. Dat betekent dat er een 2,3-liter MultiJet-turbodiesel in de neus ligt. Met 130 pk en 320 newtonmeter biedt die viercilinder power zat, maar de milieu­classificatie (Euro 4) houdt niet over. Ach, dan zet je de camper aan de rand van eventuele milieuzones en trek je je stalen ros van het fietsenrek achterop.

+ Zeer ruim, goede voor­zieningen, fijne motor ...

- ... maar niet de schoonste

Peugeot Boxer 2.2 HDi buscamper - 2015 - 158.312 km - € 31.950

Aan de huidige occasionprijzen kun je goed zien dat campers hotter dan hot zijn. Zelfs deze vrij simpele tweedehands Peugeot-buscamper moet bijna 32.000 euro opbrengen. Dat is evenveel als de kale bus tien jaar ­geleden kostte. Als je een camper vooral ziet als een mobiele slaapplek, dan heb je aan deze Peugeot een goeie. Hij heeft een simpel ingerichte keuken, maar dankzij het hefdakje kun je wel staand koken.

Het compact zitje maakt dat je waarschijnlijk liever in een riante tuinstoel onder de luifel plaatsneemt voordat je 's avonds het ruime vaste bed induikt. Voor frisse avonden is er gelukkig ook een ingebouwde kachel. De inrichting is eenvoudig, maar oogt tegelijkertijd strak en modern. Helaas is de dieselmotor niet de jongste meer. Met emissieklasse Euro 5 kun je nu nog vrijwel alle milieuzones in, maar de vraag is hoe lang dat zo blijft. Smalle bergwegen zijn dan weer geen enkel probleem, want deze Peugeot is wendbaar en licht.

+ Licht en compact, toch stahoogte

- Eenvoudige inrichting

Fiat Ducato Hymer Carado T32 - 2018 - 58.206 km - € 49.940

De jongste campers binnen onze prijsrange zijn een jaar of zeven oud en voldoen aan de Euro 6-emissienorm. Dat is fijn, want daarmee ben je zelfs in de strengste milieuzones welkom. Uiteraard is dat niet het enige voordeel van deze gebruikte semi-integrale camper op Ducato-basis. Het interieur is van zichzelf al heel licht en modern, maar een zonnedak boven de cabine vergroot dit effect nog eens. Daarnaast is deze moderne ­camper relatief licht van gewicht.

Dat betekent dat je ruim 700 kilo aan spullen en mensen mag meenemen, zonder dat je over de ­kritische rijbewijsgrens van 3500 kilo heen gaat. Toch zijn alle gemakken aan boord. Een doucheruimte met toilet, Truma-ringverwarming, een cassetteluifel, veel kastruimte, een ‘garage’ waarin je bijvoorbeeld tuinstoelen kunt opbergen, een fietsenrek en een schoonwatertank van 122 liter. Cruise­control, een achteruitrijcamera en een elektrisch opstapje zorgen voor extra gemak.

+ Lichte, moderne inrichting, Euro 6-diesel

- Stevige prijs, maar drie slaapplaatsen

