5 campers die geschikt zijn als dagelijkse auto - goedkoop in de wegenbelasting!

Campers zijn gewild, maar peperduur. Een relatief voordelige manier om er eentje op na te houden, is om hem dagelijks in te zetten. Mits hij aan de eisen voldoet, mag dat gewoon en betaal je desondanks heel weinig wegenbelasting. Op Marktplaats.nl gaan we op zoek naar geschikte kandidaten tot 40.000 euro.

Zelfs als je voor een simpel model kiest, is een nieuwe camper voor veel mensen onbetaalbaar. Een vanafprijs van 75.000 euro is niks. Daar blijft het niet bij, want de verzekerings­premie kan ook aardig oplopen en vergeet de jaarlijkse onderhoudskosten niet. Daarnaast moet je nog op jacht naar een stalling. Dat kan best lastig zijn, want mede door de coronapandemie braken campers en caravans de afgelopen jaren alle verkooprecords en ontstond een run op stallingsplaatsen.

Compacte buscamper als dagelijks vervoer



Inmiddels is de markt wat afgekoeld, maar de prijzen blijven hoog. Zowel van stallingen als van campers. We gaan de uitdaging aan, en struinen Marktplaats.nl af naar campers van maximaal 40.000 euro die geschikt zijn als ‘normale’ personenauto.



Let op de hoogte van de camper



Omdat we je niet willen opzadelen met een dagelijkse dosis truckersgevoel, beperken we ons tot compacte buscampers met een niet al te hoge opbouw. Hiermee beweeg je je na enige gewenning soepel door het verkeer. Ook heb je niet per se een vrachtwagenparkeerplaats nodig om hem kwijt te raken. De meeste parkeergarages hebben een vrije doorrijhoogte van 2,30 meter, daarom is het ideaal om dat als maximum aan te houden, maar dat zal niet altijd lukken. Er zijn trouwens ook garages die maar 2,10 meter hoog zijn.

Lage wegenbelasting camper



Behalve de hoogte, zijn er nog meer zaken om rekening mee te houden als je een camper als daily driver wilt gebruiken. Laten we beginnen met de wegenbelasting. Voor een camper betaal je slechts het kwarttarief van een personenauto met hetzelfde gewicht. Al is een camper best zwaar, toch blijven de kosten laag. Als voorbeeld nemen we een camper met een leeggewicht van 2450 kilo. Hiervoor betaal je in de provincie Utrecht omgerekend maar zo’n 67 euro per maand!



Let op bij zelfbouwcampers



Voorwaarde is wel dat het voertuig aan de ‘inrichtingseisen kampeerauto’ van de Belastingdienst voldoet. Vooral bij omgebouwde bedrijfswagens is dit iets om op te letten. Staat er achter voertuigcategorie op het kentekenbewijs ‘N1’ in plaats van ‘M1’? Dan staat het voertuig nog als lichte bedrijfswagen geregistreerd. Mogelijke reden is dat hij niet aan de inrichtingseisen voldoet. Die bepalen onder meer dat er minimaal twee vaste zitplaatsen met draaibare stoelen aanwezig zijn. Het kampeergedeelte dient over een vaste tafel te beschikken, en over ten minste twee slaapplaatsen.



Verbod op oude dieselcampers in milieuzones



Let ook op de emissieklasse. Oudere diesel­campers mogen bepaalde stadscentra niet meer in. Meestal is Euro 4 de minimale emissienorm, maar sommige (Duitse) steden eisen Euro 5 of zelfs Euro 6. Ook België en Frankrijk kennen milieuzones.



Welk rijbewijs heb ik nodig voor een camper?



Bij de meeste buscampers (toelaatbare massa 3500 kg) voldoet rijbewijs B, maar check dit nog even. Alles oké? Dan kun je je gewone auto wegdoen, rijd je dagelijks met een vakantiegevoel rond en ben je op elk mooi weekend voorbereid!

Volkswagen T3 2.0 Westfalia Joker - 1980 - 69.834 km - € 27.950

De meeste tweedehands Volkswagen-camperbussen die we op Marktplaats.nl tegenkomen, zijn van de voorwielaangedreven generaties T4 en T5. Maar de campertraditie van Volkswagen gaat veel verder terug. Zo ­vonden we deze Volkswagen T3 in ­vierpersoons kampeeruitvoering. Voorzien van een lucht­gekoelde knetterboxer boven de achter­as en een interieur dat helemaal bij dat seventies-geluid past.



Deze Volkswagen T3 verkeert in een geweldig nette staat en mits goed onderhouden, gaat de techniek een eeuwigheid mee. Als de carrosserie echt roestvrij is, gaan we niet zeuren over de prijs. Wel willen we voor aankoop de lasnaden, de dorpels, het front, de schermen en de bodem inspecteren. Als alles oké is, bestellen we er gelijk een tectylbehandeling bij. En dan kan het belastingvrije genieten beginnen. Alleen moet je op de snelweg niet harder willen dan 110 km/h. Maar hé, in deze T3 is het toch altijd vakantie! Het is trouwens ook een prima stadsauto; de draaicirkel is klein en het zicht goed.

+ Geweldige tijdcapsule in topstaat, waardevast

- Hoog verbruik, matige prestaties, roestgevoelig



Fiat Ducato 180 MultiJet - 2011 - 114.000 km - € 34.990

Voor de helft van de prijs van een nieuwe vergelijkbare camper­bus, zet je een gebruikte Fiat Ducato voor de deur. Dit exemplaar is weliswaar twaalf jaar oud, maar er staat nog maar 114.000 kilometer op de teller. Dat is een peulenschil voor de oersterke commonraildiesel (Euro 5). Net zoals trips door de Alpen en de Pyreneeën. Met zijn tot 200 pk getunede vermogen en zijn riante koppel van 400 Nm, sleurt hij jou en je gezin achte­loos over de hoogste toppen. Als je ‘busjeservaring’ van wat langer geleden dateert, zul je versteld staan van het comfort en het rijgemak. Het multifunctionele interieur biedt plaats aan vier zitters en evenveel slapers. Twee van hen kunnen zich zó in het vaste bed achterin laten vallen. Een twee­pits gasstel, een luifel, een grote koelkast, een schoon- en vuilwatertank en een achteruitrijcamera zijn allemaal aan boord. Een opbouwaccu ontbreekt, helaas. Die zouden we erbij bedingen, zodat je niet altijd 'aan de kabel' hoeft.

+ Nette camper met strak interieur, heerlijke aandrijflijn

- Nog geen opbouw­accu gemonteerd

Ford Transit 125 TDCi Nugget - 2003 - 236.487 km - € 25.950

Hoeveel ruimte sommige buscampers ook hebben, vaak zijn er toch maar vier officiële zitplaatsen. Deze tweedehands Ford Transit-camper met hefdak heeft er vijf, wat hem als dagelijkse auto extra praktisch maakt. Zeker gezien zijn leeftijd, verkeert hij in een nette staat, zowel vanbinnen als vanbuiten. Ondanks de bescheiden hoogte, kun je dankzij het hefdak toch rechtop staan in het woongedeelte. Een ander pluspunt is dat de verstuivers en het EGR-systeem recentelijk vervangen zijn. Die viercilinder zorgt voor adequate prestaties, maar is sommige milieuzones te vies (Euro 3). Iets om rekening mee te houden als je dol bent op stedentrips. Het rijgedrag van deze voorwielaandrijver is verrassend modern. Van de camperuitrusting zijn we niet onder de indruk. Een kooktoestel, een koelkast, een huishoudaccu en een luifel zijn aanwezig, that’s it. De vraagprijs vinden we gezien de leeftijd van de Transit dan ook ambitieus. Nu de markt is afgekoeld, valt er vast iets af te dingen.

+ Up-to-date onderhoud, 5 zitplaatsen, garantie

- Bescheiden uitrusting, stevige prijs, Euro 3.

Mercedes Viano 2.2 CDI Westfalia Marco Polo - 2004 - 242.238 km - € 24.949

Zoekend naar betaalbare buscampers, kwamen we op Marktplaats.nl heel wat tweedehands Mercedessen Vito tegen. Die zijn lekker compact, maar bieden meestal ook maar twee slaapplaatsen. Deze Mercedes Viano heeft er vier, waarvan twee onder het hefdak. Hij heeft nog geen 2,5 ton gereden en ziet er keurig uit. Ook de garantie van twaalf maanden stelt gerust. Word je juist ongerust van de afmetingen? Niet nodig: de Mercedes Viano is maar iets ­langer dan een E-klasse, en door zijn hoogte van 2,08 meter vormen de meeste parkeergarages geen belemmering. Bovendien heeft-ie zes zitplaatsen; kortom, een prima auto voor dagelijks gebruik. Wel zouden we voor de zekerheid een achter­uitrijcamera laten plaatsen. De keuken is uitgerust met een gasstel, koelkast en spoelbak. Een tweede accu maakt vrij kamperen mogelijk. Op zomerse dagen kun je aan de achterklep een buitendouche bevestigen, een standkachel maakt de Viano ook geschikt voor de wintersport.

+ Compact en toch ruim, 12 maanden garantie

- Let op roest, prijzig

Opel Vivaro 2.0 CDTI 90

Nadeel van een zelfbouwcamper is dat de afwerking hier en daar niet geweldig is, maar daar tegenover staat een redelijke prijs. Het hefdak is in dit geval puur om stahoogte in het campergedeelte te creëren, want slapen doe je in een vast bed achterin. Dat neemt in deze kleine tweedehands Opel Vivaro-kampeerbus relatief veel plaats in, net als de compleet uitgeruste keuken. Praktisch detail is het netjes weggewerkte chemisch toilet. Helaas heeft de Opel maar twee officiële zitplaatsen, zodat hij voor dagelijks gebruik net zo praktisch is als een cabrio. Voor meer leefruimte zorgt de meegeleverde bustent. Een handig accessoire, zeker als het weer tegenzit. Voor korte tussenstops is een luifel aanwezig en dankzij het zonnepaneel ben je op elektrisch gebied deels zelfvoorzienend. Het vermogen en de prestaties van de dieselmotor houden niet over, maar daar staat een net verbruik tegenover. Hij voldoet aan de Euro 4-­

norm, wat in sommige steden niet schoon genoeg is.

+ Zuinige Euro 4-motor, chemisch toilet, incl. tent bustent



- Zelfbouw, matige prestaties

