Wegenbelasting camper: dit betaal je nu en zo veranderen de regels in 2026

Campers zijn zwaar en rijden veelal op diesel. Toch is camper wegenbelasting gemiddeld veel goedkoper dan de wegenbelasting voor een personenauto met dieselmotor. Maar vanaf 2026 komt daar een eind aan.

Ooit hanteerde de Nederlandse Belastingdienst een zogenaamde 60-dagenkaart voor campers. Daarop moest de eigenaar elke dag noteren waarop hij er met de camper op uit trok. Deze methode was behoorlijk fraudegevoelig.



Kwarttarief wegenbelasting camper

Daarom werd in 1994 het kwarttarief voor particuliere campers ingevoerd. Dat is alsnog behoorlijk gunstig. Zeker als je een compacte camper hebt die je voor dagelijks vervoer inzet. Zo betaal je voor een Volkswagen Transporter California (T5, gewicht ca. 2450 kg) om en nabij de 225 euro per kwartaal. Voor een middenklasse-dieselauto van 1500 kilo ben je pakweg het dubbele aan mrb kwijt.



Wie zijn camper op commerciële basis verhuurt, komt er iets minder voordelig vanaf en betaalt het halftarief aan wegenbelasting. Het goedkoopst uit zijn campereigenaren die er een volledig elektrische kampeerauto op nahouden, of juist in een klassieke camper van 40 jaar of ouder rijden. Zij zijn helemaal geen wegenbelasting verschuldigd. Voor klassieke campers blijft dat voor zover bekend ook na 2026 het geval.

Kwarttarief verdwijnt in 2026



Maar aan al het mooie komt een eind. Tijdens Prinsjesdag 2023 kwam het hoge woord eruit: tot 1 januari 2026 genieten camperbezitters nog van het kwarttarief. Daarna gaat voor alle campers het halftarief gelden. Of je nu zelf rijdt of je camper verhuurt, iedereen betaalt dan hetzelfde. Om even terug te gaan naar de Volkswagen T5 California hierboven; daaraan ben je vanaf 2026 zo’n 450 euro per kwartaal aan wegenbelasting kwijt.

Fijnstoftoeslag voor campers zonder roetfilter

Sinds 1 januari 2020 is er ook een fijnstoftoeslag voor dieselcampers zonder roetfilter. Als je camper nooit een roetfilter heeft gehad, of als je het hebt laten verwijderen, kun je rekenen op 15 procent extra wegenbelasting. In vergelijking met het huidige bedrag, wordt die toeslag vanaf 2026 ook tweemaal zo hoog.

Wegenbelasting elektrische camper

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting die nu nog geldt voor elektrische campers, komt ten einde in 2025. Vanaf 1 januari van dat jaar krijgen elektrische auto’s en campers nog wel 75 procent korting op het dan geldende wegenbelastingtarief. Dat is voor campers dan dus nog 75 procent van een kwart, wat iets minder is dan een vijfde deel.

Vanaf 2026 betaal je voor een elektrische camper hetzelfde tarief als voor een kampeerwagen met verbrandingsmotor. Wel valt het bedrag als gevolg van het zware accupakket in de meeste gevallen hoger uit.

Wegenbelasting besparen door camper te schorsen

Wordt het je vanaf 2026 allemaal een beetje te gortig? Dan kun je overwegen je camper te schorsen. Dat kan online bij de RDW, als je inlogt met je DigiD. Voor campers tot 15 jaar oud kost het aanvragen van de schorsing 88,05 euro. Voor campers van 15 jaar en ouder is dat 29,10 euro (tarieven 2024). Niet gratis dus, alsnog kan schorsen een flinke besparing opleveren.



Stel dat je je Volkswagen Transporter (T5) California van half oktober tot half april stalt. Dan heb je het over 6 maanden. Dat levert een besparing in de wegenbelasting op van twee kwartalen à 450 euro, oftewel 900 euro op jaarbasis. Bij grotere en zwaardere campers bespaar je nog veel meer geld.

Verzekering geschorste camper

Een geschorste camper hoeft ook niet WA verzekerd te zijn. Maar ook al ga je niet de weg op, dan nog is het verstandig om de camper ook tijdens de schorsingsperiode te verzekeren tegen bijvoorbeeld brand en diefstal. Of dit goedkoper is, kan je verzekeraar je vertellen.

Schorsing opheffen

De standaardperiode van een schorsing is één jaar. Dat betekent niet dat je je kampeerauto dan ook per se een jaar lang in de stalling moet zetten. Je kunt de schorsing namelijk elk gewenst moment weer ongedaan maken. Het opheffen van de schorsing is gratis. Schorsen voor twee of drie jaar is ook mogelijk, maar daarvoor gelden hogere tarieven.