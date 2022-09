Eerste review Volkswagen ID. Buzz: nieuwe publiekslieveling of elektrische elite-MPV?

De afgelopen maanden pompte Volkswagen ons vol met blije nieuwtjes over de elektrische Volkswagen ID. Buzz. Om ons niet te laten meeslepen in die Buzzmania, verruilen we de aangereikte roze ID. Buzz-bril voor ons eigen, neutraal gekleurde en kritische exemplaar.



Je kunt niet over de ID. Buzz beginnen, of Volkswagen sleept de T1 er aan de inmiddels schaarse haren bij. De Nederlandse importeur Ben Pon tekende zestig jaar geleden de contouren van het iconische busje, dat wereldwijd uitgroeide tot een publiekslieveling. De kreet bij de persintroductie van de ID. Buzz is dan ook: 'An icon reloaded'. Slimme marketing, en oké, ook de elektrische Buzz heeft wel iets aaibaars. Zeker als hij in twee frisse kleuren is gespoten. Met een beetje fantasie herken je in de voorklep nog de V-vorm op de T1-neus. Ook de enorme VW-logo's hebben iets nostalgisch. Technisch is er één overeenkomst: zowel de klassieke Bulli als de Volkswagen ID. Buzz heeft achterwielaandrijving. Verder gaat elke vergelijking mank.



Benieuwd naar de eerste vergelijkende test met de ID. Buzz?



Hoewel de ID. Buzz veel groter, hoger en zwaarder is dan bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4 en ID.5, zijn er opvallend veel technische overeenkomsten. Hij staat dan ook op dezelfde MEB-basis, waaruit het accupakket met een netto-inhoud van 77 kWh en de 204 pk sterke elektromotor zijn geleend.

Wanneer we met de ID. Buzz op pad zijn, worden we overal met enthousiasme begroet en willen mensen met ons - of eigenlijk met de Buzz - op de foto. Zijn uiterlijk valt echt in de smaak en iedereen herkent hem onmiddellijk als VW-bus. Dat heeft Volkswagen knap gedaan. Ook vanbinnen ziet de personenversie er fris uit, zeker met de tweekleurige bekleding. Het dashboard oogt aantrekkelijk en hoogwaardig. Ruimte heb je uiteraard in overvloed. De Cw-waarde van 0,285 is indrukwekkend laag en draagt bij aan een goede rechtuitstabiliteit.



Menselijke lading beschikt over twee separate voorstoelen en een driezits achterbank. Helemaal achterin kun je minimaal 1121 aan bagage kwijt. Rijden doet de ID. Buzz relaxed, geruisloos en vlot. Hij sprint desgewenst in 10,4 tellen naar de 100, maar de topsnelheid van 145 km/h is bescheiden. De kleine draaicirkel (11,1 m) maakt hem in de stad heel handelbaar. Je hebt nooit het idee dat je met een bijna twee meter breed en 2,5 ton zwaar gevaarte onderweg bent.

Theoretisch heeft de ID. Buzz in de door ons gereden versie een actieradius van 413 kilometer. Gezien het eigen gewicht, de ruimte en de beladingsmogelijkheden, vragen we ons af hoe realistisch dat is, zeker als je met je gezin langere snelwegtrips maakt. Maar goed, dat is speculatie. Wat je jammer vinden, is dat de auto niet direct als zevenzitter leverbaar is. Een derde zitrij komt pas in 2023, gecombineerd met een verlkengde wielbasis. Wat de prijs vast nog verder opdrijft ...

Als vijfzitter heeft de ID. Buzz als privépersonenauto voor een gezin nauwelijks toegevoegde waarde boven een Volkswagen ID.5, om maar iets te noemen. Ronduit teleurstellend vinden we de overdosis aan hard plastic aan de binnenkant. Juist doordat het er zo hoogwaardig uitziet, is dat een onaangename verrassing. Sommige Chinese (!) merken hebben dat beter voor elkaar.



Als je de Volkswagen ID. Buzz live wilt bekijken en een proefrit wilt maken, moet je nog even geduld hebben. Waarschijnlijk staat-ie vanaf oktober 2022 in de showroom. De vanafprijs voor de ID. Buzz 1st bedraagt 69.990 euro. Daarvoor krijg je onder meer 20-inch lichtmetaal, slimme led-koplampen, elektrisch bediening van de schuifdeuren en de achterklep, adaptieve cruisecontrol, stoel- en stuurverwarming, navigatie en een achteruitrijcamera.



De nog iets luxere ID. Buzz 1st Max is te bestellen vanaf 74.590 euro ... Nog steeds zo enthousiast? De plug-in hybride Volkswagen T7 Multivan is er 'al' vanaf een kleine 55.000 euro, als elektrisch rijden geen must is, lijkt ons dat een sterke concurrent.



Ik wil geen party-pooper zijn, maar ik ben bang dat de Volkswagen ID. Buzz in de personenversie geen kaskraker wordt. Terwijl de Volkswagen T1 ooit een bereikbaar volksbusje was, blijft zijn elektrische nazaat waarschijnlijk een MPV voor de elite. Hij is leuk en hij rijdt ongelooflijk gemakkelijk en lichtvoetig - al is de besturing wel erg indirect. Maar er zit natuurlijk geen particulier te wachten op een elektrisch personenbusje van 70 mille. Nostalgische retrolook of niet, maar dan wint de ratio en wordt er 'gewoon' een Hyundai Ioniq 5 of Skoda Enyaq iV besteld. Terwijl ik dit opschrijf, spookt ook de Volkswagen New Beetle even door mijn hoofd, die aanvankelijk ook werd omgeven door Beetlemania, maar uiteindelijk niet de beoogde hit werd.



Er zullen vast wel hotelketens of taxibedrijven een paar ID. Buzzen bestellen. Het is immers een sympathiek ogende eyecatcher. Van de bestelversie, de ID. Buzz Cargo, verwacht ik veel meer. Niet voor niets is ruim driekwart van de 1100 in Nederland bestelde Buzzen zo'n werkpaard. Al is de Cargo met een vanafprijs van ruim 46.000 euro evenmin een koopje.