Volkswagen ID.5 test: Waarom je de goedkopere ID.4 ervoor laat staan

In deze test van de Volkswagen ID.5 bespreken we de verschillen met de ID.4. De verschillen mogen dan klein zijn, toch heeft de duurdere ID.5 onze voorkeur.



Al bij onze eerste kennismaking met een gecamoufleerde ID.5 in oktober 2021, stoorden we ons aan de verspilling van een prachtig getal. De ID.5- badge zou bijvoorbeeld op de Volkswagen ID. Aero kunnen prijken, de nieuw aangekondigde elektrische sedan. Door de coupéversie van de ID.4 als ID.5 aan te prijzen, wekt Volkswagen bovendien te hoge verwachtingen. De stap van de vier naar de vijf is lang niet zo groot als die van de ID.3 naar de ID.4.

Uiterlijke verschillen Volkswagen ID.5

De grootste wijziging aan de buitenkant is vanzelfsprekend de schuin aflopende daklijn met slanke spoiler. Hierdoor ziet de ID.5 er fraaier en stijlvoller uit, maar het is evengoed een massief gevaarte. Een nijlpaard met een lekker kontje blijft een nijlpaard.

De coupévorm maakt de auto ook iets gestroomlijnder en zo daalt het opgegeven stroomverbruik van 17,2 naar 16,9 kWh/100 km. Geen schokkende besparing, maar je hoeft er niets voor te doen. Nou ja, je zit in de binnenspiegel wel constant tegen de spoiler aan te kijken. Maar die is dun en verdwijnt grotendeels achter de achterste hoofdsteunen, dus daar wen je snel aan.

Ook zul je de passagiers niet horen klagen over de 12 millimeter hoofdruimte die ze moeten inleveren, want er blijft genoeg bewegingsruimte over. Het dak van de ID.5 is overigens standaard zwart van kleur, bij de ID.4 kost je dat 660 euro extra.

Kofferbak Volkswagen ID.5 valt niet tegen

Het zwarte dak is een van de zaken waarmee Volkswagen de ID.5-koper net iets meer verwent. Het gevoel dat je krijgt wanneer bij de koffie een stukje zachte nougat wordt geserveerd, in plaats van een hard kaakje. Andere voorbeelden van selectieve weelde vind je in het interieur. Zo is het dashboard standaard bruin uitgevoerd en is het navigatiescherm altijd 12 inch groot. Het ID.4-plebs staart naar een 10-inch scherm, tenzij ze hun portemonnee trekken.

Volkswagen doet dit natuurlijk niet uit de goedheid van zijn hart, maar om het prijsverschil tussen de ID.4 en de ID.5 goed te praten. Een ID.5 Pro met 204 pk en 77 kWh kost 52.690 euro, terwijl je voor een ID.4 met dezelfde ingewanden 49.790 euro betaalt. Dat is een prijsverschil van 2900 euro. Is dat het waard? Wel als je de ID.5 net als wij een stuk mooier vindt dan de ID.4. De andere extraatjes, zoals het hoogwaardiger dashboard met het grotere scherm, zijn mooi meegenomen. Net als het iets lagere stroomverbruik.

Voor het praktische gemak maakt het weinig uit welke je kiest. De kofferbak van de ID.5 lijkt iets groter (549 tegenover 543 liter), maar zodra je de achterbank neerklapt, gaat de ID.4 weer aan kop (1575 vs. 1561 liter). Beide elektrische suv’s hebben een trekgewicht van 1000 kilo.

Rotsvaste wegligging

De Volkswagen ID.5 is net zo’n zware jongen als de ID.4. Hij weegt 2120 kilo, waarvan 494 kilo aan batterijen voor een rotsvaste wegligging zorgen. En hoewel je voelt dat de auto groot en zwaar is, sprint hij toch in 8,4 seconden naar de honderd. Precies snel genoeg om andere weggebruikers te snel af te zijn, maar geen van je passagiers een hartverzakking te bezorgen.

De besturing is licht en voorspelbaar, dus de coupé-suv verandert precies zo van richting als jij bedoelt. Het comfortabel geveerde onderstel is straf genoeg om hinderlijke deiningen te voorkomen. Onze testauto staat op 21-inch lichtmetaal (!), maar het enige wat daar ongemakkelijk aan is, is dat de enorme aerodynamische wielen een beetje clownesk ogen. Volkswagen levert de ID.5 standaard met 19-inch wielen. Precies dezelfde als de ID.4.

De eigenaardig geplaatste keuzehendel van de ‘automaat’ gaan we trouwens steeds meer waarderen. Doordat-ie aan het instrumentarium zit, vind je rondom het stuur alles wat je nodig hebt om de auto te besturen. Zolang je in dat gebied kijkt, zie je niet dat de ID.5 ook van die hinderlijke sliders heeft voor de temperatuur en het volume. En ze geven nog altijd geen licht in het donker, terwijl zo’n subtiele upgrade perfect bij de ID.5 zou passen.

Conclusie



2900 euro is een forse meerprijs, maar ik zou het ervoor over hebben. De coupé-achtige daklijn redt het wat plompe ontwerp van de elektrische suv. Dat je dan ook een zwart dak, een bruin dashboard en een groter touchscreen krijgt, is mooi meegenomen. De comfortabele en voorspelbare rijeigenschappen zijn bekende kost en die smaken mij nog altijd prima. Afgezien van de onhandige sliders op het dashboard, ben ik tevreden.