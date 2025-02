Prijsvergelijking: Ford Capri zet grootste concurrenten voor schut

Nieuws

Door het geëmmer over de naam van de nieuwe Ford Capri, zou je bijna vergeten wat er écht toe doet: zijn prijs en uitrusting. Zo is hij bijna 7000 euro goedkoper dan een vergelijkbare Volkswagen ID.5. Een prijsvergelijking.

Ford Capri

Je weet dat de comfortlat hoogt ligt als het eerste item op de lijst met standaardspullen een bestuurdersstoel mét massagefunctie is. Het grote kantelbare beeldscherm en adaptieve cruisecontrol zijn eveneens standaard. Je vraagt je af waarom iemand nog zou upgraden naar de duurdere Premium-uitvoering …

Toch doen we het, want wij zijn reuze benieuwd wat de concurrentie in rekening brengt voor een coupé-achtige SUV met 20-inch lichtmetaal, een premium audiosysteem (in dit geval Bang & Olufsen), een elektrische achterklep en koplampen met matrixfunctie. Ford rekent 50.750 euro voor de Extended Range met 286 pk en 77 kWh. Wie biedt er minder? Niemand?



Ford Capri Extended Range RWD

(77 kWh, 627 km, 286 pk)

Premium-uitvoering: 50.750 euro

20-inch lichtmetaal: standaard

Premium audiosysteem: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Totaalprijs: 50.750 euro

Duurder: Volkswagen ID.5

Volkswagen deelt zijn EV-techniek met Ford, dus het is niet moeilijk om een Volkswagen ID.5 met exact dezelfde specificaties te vinden. Maar Volkswagen is ook luxe-schuw, wat betekent dat je een duurdere uitvoering moet kiezen (Pro Business) en vervolgens twee keer de portemonnee moet trekken. Voor het 20-inch licht­metaal en het audiosysteem van Harman Kardon. En dat tikt aan. Je bent 6770 euro duurder uit.,

Volkswagen ID.5

(77 kWh, 558 km, 286 pk)

Pro Business-uitvoering: 54.990 euro

20-inch lichtmetaal: 590 euro

Premium audiosysteem: 1940 euro

Elektrische achterklep: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Totaalprijs: 57.520 euro

Duurder: Polestar 2

Van de zijkant bekeken, vertoont de Ford Capri duidelijke overeenkomsten met de Polestar 2. De manier waarop beide merken hun koopwaar prijzen, is wel heel verschillend. Polestar werkt namelijk met pakketten die zo zijn samengesteld dat je ze eigenlijk allemaal wilt hebben. Goed nieuws: tot 31 maart krijg je drie pakketten gratis! Toch is de Polestar 2 duurder.

Polestar 2

(82 kWh, 610 km, 299 pk)

Long Range Single Motor: 51.200 euro

20-inch lichtmetaal: 1500 euro

Premium audiosysteem: 950 euro

Elektrische achterklep: standaard

Matrix-koplampen: 1100 euro

Totaalprijs: 54.750 euro

Duurder: Tesla Model Y



De Tesla Model Y is veruit de populairste elektrische SUV in deze prijsvergelijking. Maar Tesla is ook het merk dat de minste opties aanbiedt en dat kan een prijsvergelijking lelijk in de war schoppen. Gelukkig gaat het nu wel goed, want Tesla levert de Model Y Long Range met een premium audiosysteem, een elektrische achterklep en matrix-koplampen. Grote wielen zijn optioneel.

Tesla Model Y Long Range RWD

(ca. 75 kWh, 622 km, ca. 340 pk)

Long Range RWD: 50.990 euro

20-inch lichtmetaal: 2300 euro

Premium audiosysteem: standaard

Elektrische achterklep: standaard

Matrix-koplampen: standaard

Totaalprijs: 53.290 euro

Private lease prijsvergelijking

De Ford Capri is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 549,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Capri private lease prijzen.

De Volkswagen ID.5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 689,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen ID.5 private lease prijzen.

De Polestar 2 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 634,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Polestar 2 private lease prijzen.