Alle prijzen vernieuwde Tesla Model Y: paniek maakt plaats voor opluchting

Toen Tesla de prijs van het topmodel van de Tesla Model Y (2025) bekendmaakte, was het schrikken geblazen. Hij was 9000 euro duurder geworden! Bij de prijzen van de goedkopere versies, toont Tesla zich juist van zijn vriendelijke kant.

Eerder meldden we de prijs van het topmodel van de bestverkochte auto ter wereld. De Tesla Model Y Long Range AWD Launch Series kost maar liefst 61.990 euro. Dat was even schrikken, maar nu zijn ook de andere prijzen bekendgemaakt. Je kunt weer rustig ademhalen, want de Model Y werd (afhankelijk van de uitvoering) niet of nauwelijks duurder dan zijn voorganger.

Prijs Tesla Model Y (2025)

Model Y achterwielaandrijving

Actieradius 500 km

Verbruik 13,9 kWh/100 km

0-100 km/u in 5,9 s

45.990 euro

Model Y Long Range achterwielaandrijving

Actieradius 622 km

Verbruik 14.2 kWh/100 km

0-100 km/u in 5,6 s

50.990 euro

Model Y Long Range All-Wheel Drive

Actieradius 586 km

Verbruik 14,8 kWh/100 km

0-100 km/u in 4,8 s

53.990 euro

Nog 4 weetjes over de Tesla Model Y (2025)

1. De goedkoopste Tesla Model Y heeft een verbruik van 13,9 kWh/100 km. Bijna alle andere EV’s – groot en klein – zijn hiermee vergeleken grootverbruikers. Neem de Fiat Grande Panda, die volgens fabrieksopgave 16,8 KWh/100 km verbruikt. Of de Volkswagen ID.3, die er elke 100 kilometer 15,4 kWh (WLTP) stroom doorheen jaagt.

2. Tesla is niet kinderachtig met de standaarduitrusting, Alle stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn verwarmd, de voorstoelen zijn ook geventileerd. Verder heeft elke Model Y geluiddempend glas, een 8-inch touchscreen achter, handsfree bediening van de achterklep, aanpasbare sfeerverlichting en een extra camera aan de voorkant.

3. De Model Y heeft, in tegenstelling tot de Model 3, gelukkig gewoon een hendel voor de knipperlichten. In de Model 3 zitten sinds de facelift knoppen op het stuur.

4. Alle Tesla’s Model Y voor Europa worden gebouwd in de Gigafactory in Berlijn.