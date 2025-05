Waarom het wel weer goed komt met Tesla

Nieuws

Iedereen die niet onder een steen leeft, weet dat het niet goed gaat met Tesla. Veel experts en analisten voorspellen ondertussen voorzichtig dat Tesla's dominantie op de EV-markt ten einde loopt. Ik denk dat het wel weer goed komt met Tesla.

Verkoopcijfers Tesla

Tesla zit heel 2025 al in de hoek waar de klappen vallen. De belangrijkste indicator hiervan zijn de verkoopcijfers. Na jaren van schier onuitputtelijke groei zitten de verkopen van Tesla’s momenteel in een dip. Kijk maar eens naar Europa: in april verkocht het merk de helft minder auto’s dan in dezelfde maand een jaar eerder. Pijnlijk genoeg was het rivaal BYD die de plek van Tesla overnam in de top tien van elektrische merken in Europa.

Wereldwijd is eenzelfde trend te zien. In het eerste kwartaal van dit jaar leverde Tesla 336.681 auto's af. Dat zijn er fors minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen waren het er nog ruim 50.000 meer: 386.810 stuks. Dat komt neer op een daling van bijna 15 procent.

Politieke situatie Elon Musk

De politieke betrokkenheid van CEO Elon Musk wordt vaak genoemd als een van de redenen van huidige malaise bij Tesla. De markante topman pompte bijvoorbeeld miljoenen in de campagne van Donald Trump, en kreeg later een rol in de regering van de president. Aan het hoofd van het speciaal voor Musk in het leven geroepen Department Of Goverment Efficiency (DOGE) moest hij een scherp oog houden op de overheidsuitgaven. In die hoedanigheid liet hij duizenden ambtenaren ontslaan.

Zonder hier een waardeoordeel over te vellen: het is duidelijk dat de associatie met Trump en diens beleid, Musk en ook Tesla geen goed heeft gedaan. Het goede nieuws is dat Musk op X heeft aangegeven dat zijn overheidsfunctie er binnenkort op zit. In plaats daarvan wil hij zich weer volledig op zijn bedrijven richten. Daar hoort uiteraard ook Tesla bij. Mijn verwachting is dan ook dat het negatieve sentiment langzaam maar zeker weer naar de achtergrond verdwijnt.

Populairste auto van 2023 en 2024 is terug

Een andere verklaring dat de verkopen van Tesla niet zo denderend zijn, is de komst van de vernieuwde Tesla Model Y. De elektrische SUV was zowel in 2023 als in 2024 de populairste auto wereldwijd, maar werd begin dit jaar vrij grondig vernieuwd.

Het oude model werd nog wel ‘gewoon’ aangeboden, maar veel klanten wilden graag wachten op de vernieuwde versie. Die kun je overigens al een tijdje bestellen, maar het duurt even voordat de productie van de nieuwe Model Y op gang komt. Alle exemplaren voor Europa worden trouwens gebouwd in de Gigafactory in Berlijn.

Zodra die productie daadwerkelijk op stoom komt, verwacht ik dat de verkoopcijfers van de Model Y vanzelf terugkeren naar het oude niveau. De markt voor het model die er overduidelijk wel was, kan niet zomaar verdwenen zijn. Daar komt bij dat het nieuwe model op meerdere vlakken een flinke verbetering is ten opzichte van zijn voorganger. Zonder dat dit meteen tot uiting komt in een veel hogere vanafprijs (zie bericht hieronder).

Tesla Model Q komt eraan

Tot slot en zeker niet onbelangrijk: het al zo lang beloofde ‘betaalbare model’ van Tesla lijkt er binnenkort eindelijk aan te komen. De fabrikant benadrukte eind april dat goedkopere auto’s met de huidige handelsoorlog en hoge importtarieven ‘belangrijker dan ooit’ zijn.

Hoe het betaalbare model precies wordt vormgegeven, blijft vaag. Gaat het om een uitgeklede Tesla Model Y? Of om een nieuw model op basis van de zelfrijdende Cybercab? Het is vooralsnog onduidelijk. Wat we wél weten, is dat het model intern bekendstaat als Model Q. Ook zouden de productielijnen al zijn aangepast, zodat de productie 'nog in de eerste helft van 2025' van start kan gaan. Ik ga ervan uit dat het niet lang meer duurt tot we nieuws krijgen uit het Tesla-kamp.

Goedkope Tesla voor grotere doelgroep

Met dit betaalbare model zou Tesla een compleet nieuwe en relatief grote doelgroep aanspreken. Een hele groep mensen die tot voor kort geen Tesla konden betalen, zouden nu ineens wel kunnen kiezen voor het merk. En hoe je het ook wendt of keert: tussen alle controverse en ophef door kun je haast niet ontkennen dat Tesla simpelweg een van de beste EV-makers is.

Als dit model eenmaal op de markt is, voorzie ik dat mensen in groten getale naar tesla.com/nl gaan. Wanneer het eenmaal zover is, zouden de verkoopcijfers van Tesla weleens tot ongekende hoogten kunnen stijgen.