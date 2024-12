Betaalbare Tesla komt toch, maar pas op voor dit addertje

Nieuws

Komt-ie nou wel of niet? Een mogelijk nieuwe betaalbare Tesla houdt al tijden de gemoederen flink bezig. Dat de EV nu daadwerkelijk lijkt te zijn bevestigd, is goed nieuws, maar er schuilt een addertje onder het gras.

In 2020 beloofde Elon Musk voor het eerst een betaalbare Tesla die onder de Model 3 en Model Y zou worden geplaatst. Wat volgde was een eindeloze stroom aan geruchten over het wel of niet verschijnen van deze auto - in de volksmond de Tesla Model 2 genoemd. De meest recente toevoeging was van Elon Musk zelf, die aangaf weinig heil te zien in een betaalbaar model en zich te willen focussen op de Robotaxi.

Nu lijkt de goedkopere Tesla dan toch bevestigd. Tesla-topman Travis Axelrod zou in een besloten vergadering met de Deutsche Bank hebben verklapt dat een nieuw model van om en nabij 30.000 dollar op de planning staat voor 2025. Intern zou deze nieuwe EV bekendstaan als de Tesla Model Q. Daarbij heeft hij nog meer details vrijgegeven.

Tesla Model Q specificaties

Een van de belangrijkste details is dat de Model Q zal worden gebouwd op het al bestaande platform waar ook de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y op staan. Ook zullen de productielijnen die momenteel al in gebruik zijn in de Tesla-giga-fabrieken worden benut. Hierdoor hoeft Tesla geen volledig nieuw platform te ontwikkelen en nieuwe productielijnen in te richten. Dit scheelt veel geld.

Kleinere batterij

Het roept wel een aantal vragen op. Aangezien er op het platform niet wordt bezuinigd, zijn we benieuwd hoe Tesla dan wel gaat zorgen voor een lagere basisprijs. Wellicht doet Tesla wat het ook al doet met de Model 3 in Mexico. Daar biedt het een goedkopere versie aan door bijvoorbeeld de leren bekleding, het akoestische glas en de stoel- en stuurverwarming achterwege te laten.

Aannemelijker is dat Tesla een kleinere batterij en een minder krachtige elektromotor monteert. Hiermee kunnen de Amerikanen veel geld besparen. Het kleinste accupakket dat het merk momenteel aanbiedt is een LFP-batterij van 57,5 kWh in de basisversie van de Model 3 en Model Y. Dat zorgt voor een actieradius van 513 kilometer (Model 3) en 455 kilometer (Model Y). Met dat in gedachten, rekenen we op een maximale actieradius van 400 kilometer voor de Model Q.

Tesla Model Q prijs

Over de basisprijs gesproken - daar is iets geks mee aan de hand. Axelrod noemde inderdaad een vanafprijs van 30.000 dollar, maar wel ná aftrek van Amerikaanse EV-subsidies. Tel je deze erbij op, dan hebben we het ineens over een basisprijs van 37.500 dollar. Zo betaalbaar is dat niet. Zeker niet wanneer je beseft dat Musk het in 2020 nog had over om en nabij 25.000 dollar. Al verbaast het natuurlijk niemand meer dat de markante CEO loze beloftes doet.

Aangezien de bedragen die Tesla in dollars vraagt over het algemeen redelijk overeenkomen met onze prijzen in euro’s, kunnen we in Nederland ook zomaar rekenen op een bedrag van 37.500 euro. En omdat een Model 3 hier al leverbaar is vanaf 40.990 euro, vragen we ons oprecht af wie geïnteresseerd is in een Model Q met minder acteradius.

Wanneer komt de Tesla Model Q?

Voorlopig blijft het speculeren totdat de Model Q daadwerkelijk door Tesla op de markt wordt gebracht. Volgens de geruchten is dit al in het eerste halfjaar van 2025, maar we zijn al zo vaak gefopt door streefdata van Tesla dat we hier weinig vertrouwen in hebben. We zullen simpelweg moeten afwachten tot Elon Musk ons meer informatie verschaft.