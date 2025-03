Tesla geeft 3x korting om jou in een oude Model Y te krijgen

Nieuws

Vind je de oude Tesla Model Y goed genoeg en wil je duizenden euro's besparen? Je hebt nog twee weken om van Tesla’s drievoudige korting te profiteren.

De oude Tesla Model Y is met afstand de bestverkochte auto van 2024. We gunnen die 19.000 Nederlanders dat ze niet toevallig een keer achter het stuur van het nieuwe model stappen, want daar heeft Tesla een merkbare verbeterslag gemaakt …

Op dit moment worden beide versies van de Model Y naast elkaar verkocht, maar alleen de nieuwe Model Y kun je zelf configureren. Zijn voorganger is alleen uit voorraad leverbaar – sommige exemplaren zijn zelfs nog onderweg van de fabriek. Om die voorraad snel te laten slinken, geeft Tesla op drie manieren korting.

1 jaar gratis Supercharging

Als je een Model Y uit voorraad koopt, krijg je 1 jaar gratis Supercharging. Moet je ‘m wel op uiterlijk 31 maart 2025 in ontvangst nemen, dus je hebt nog tot het eind van de maand. Het gratis opladen wordt trouwens gekoppeld aan de auto en de bestuurder en is dus niet overdraagbaar.



Hoe vaak je mag snelladen in dat eerste jaar, vermeldt Tesla niet. In de kleine lettertjes staat wel dat de actie niet is bedoeld voor taxichauffeurs. Hoeveel ga je met deze actie besparen? Stel dat je 20.000 kilometer rijdt, een verbruik van 16 kWh/100 km klokt en een stroomprijs van 0,36 euro/kWh ontloopt, dan hebben we het over een besparing van 1152 euro.



2950 euro Tesla-bonus

De Tesla-bonus van 2950 euro zet meer zoden aan de dijk. Maar deze korting geldt niet voor de Model Y met achterwielaandrijving en de Model Y Performance. Welke versies blijven dan nog over? De Long Range-uitvoeringen, met naar keuze achterwielaandrijving of All-Wheel Drive. Kortom, deze korting maakt de ‘middelste’ uitvoeringen betaalbaarder.

Je kunt controleren of de door jou gekozen Tesla deze korting van 2950 euro krijgt, door op de ‘i’ bij de prijs te drukken. Staat daar: ‘Tesla-bonus: -2950 euro’, dan zit je goed.

Showroomvoordeel: meer km, meer korting

In de lijst met snel leverbare modellen staan ook demo-voertuigen met een lage kilometerstand. Tesla’s aanpak is eenvoudig: hoe hoger de kilometerstand, des te meer showroomvoordeel je krijgt. Zo wordt een auto met 44 km op de teller maar 1050 euro goedkoper, terwijl een Model Y met 5632 km ‘ervaring’ voor 3510 euro minder weg mag. Makkelijk verdiend.



Voorbeeld: 8362 euro voordeel



In de lijst met voorraadmodellen staat een Model Y Long Range Achterwielaandrijving met 6981 km op de teller en een retailprijs van 56.090 euro, die geschikt is voor alle drie de kortingen: 1 jaar gratis Supercharging, 2950 euro Tesla-korting en 4260 euro showroomvoordeel. Hij mag weg voor 48.880 euro. Alles bij elkaar opgeteld: 8362 euro voordeel.

Een nieuwe Model Y met deze aandrijflijn kost 50.990 euro. Dat lijkt maar 2 mille te schelen. Maar reken je de rode lak (2600 euro), de 20-inch velgen (2300 euro) en het interieur in zwart en wit (1200 euro) van het 48.880 euro kostende voorraadmodel ook mee, dan kost de nieuwe Model Y zomaar 57.090 euro. Er valt dus voordeel te halen, maar het bedrag is sterk afhankelijk van je wensenlijstje.