Met je elektrische auto op vakantie? Deze EV's kunnen het best tegen hitte

Nieuws

Zomer in het zonnige zuiden. Dat betekent 32 graden of nog heter in de schaduw, het asfalt plakt. Kan jouw elektrische auto daar een beetje tegen? Wij zetten de resultaten van een grootschalig onderzoek voor je op een rij.

Een onderzoek met ruim 29.700 elektrische auto’s in het échte verkeer laat precies zien welke modellen het best presteren bij zomerse temperaturen.

Het Amerikaanse Recurrent Auto is een platform dat zich onder meer bezighoudt met de lease van elektrische auto's, zo lezen we bij Electrek. Recurrent heeft in de loop der jaren een enorme bak aan data verzameld over zowel nieuwe als tweedehands EV’s.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Airco vreet stroom

Met de steeds heter wordende zomers en de grote zomervakantie in het vooruitzicht, zijn hun bevindingen over het bereikverlies van elektrische auto's bij extreme hitte extra interessant. Het is wijd en zijd bekend dat EV-accu's niet van kou houden, maar het is ook niet goed als ze té heet worden. Bovendien zetten bestuurders bij hoge buitentemperaturen de kimaatregeling vaak juist een paar graadjes lager. En dat vreet weer energie.

Audi en BMW aan kop

Recurrent vergeleek de actieradius bij hoge zomerse temperaturen met het officiële bereik volgens de Amerikaanse EPA-methode, die iets realistischter is dan de WLTP-cyclus die we in Europa hanteren. Toch is dit Amerikaanse onderzoek ook voor ons interessant. Recurrent keek namelijk naar het werkelijke bereik.

Opvallend is dat sommige modellen zelfs bij die extreme temperaturen nauwelijks terrein verliezen. De Audi e-tron GT komt als beste uit de bus, gevolgd door de BMW i4. Beide leveren minder dan 3 procent actieradius in bij 38 °C.

Merk & Model Werkelijk bereik bij 32 °C Werkelijk bereik bij 38 °C Audi e-tron GT 473 km 473 km BMW i4 475 km 475 km Hyundai Ioniq 5 473 km 473 km Ford Mustang Mach-E 483 km 483 km Tesla Model 3 547 km 547 km Volkswagen ID.4 444 km 444 km Tesla Model X 526 km 526 km Tesla Model Y 494 km 494 km Tesla Cybertruck 509 km 509 km Kia EV6 459 km 459 km Nissan Ariya 446 km 435 km Tesla Model S 592 km 560 km Kia Niro EV 359 km 341 km

Minimaal verlies bij 32 graden

De algemene conclusie van het onderzoek is geruststellend, want bij 32 °C blijkt het verlies in actieradius ten opzichte van de strenge EPA-norm minimaal – minder dan 5 procent. Dat valt dus reuze mee. Beter dan veel mensen denken, en ook beter dan veel experts hadden voorspeld. Maar wat gebeurt er als het kwik verder stijgt?

Laat EV niet te lang stilstaan bij extreme hitte

“Wanneer de temperatuur boven de 38 °C komt, blijven veelauto's even goed presteren als bij vijf graden minder. Maar bij sommige auto's kan het verlies oplopen tot zo’n 17 à 18 procent ten opzichte van de officiële actieradius”, aldus het rapport.

Dat komt grotendeels doordat de airco overuren draait. Het effect is tijdelijk. Wel adviseert Recurrent we om je EV niet ingeschakeld met een bijna lege accu stil te laten staan in dit soort hitte. Want ook het koelsysteem van de batterij verbruikt dan stroom.