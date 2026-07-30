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BMW breidt de elektrische Neue Klasse uit naar een nieuw segment, blijkt uit deze exclusieve spionagefoto's uit München. De ingepakte testauto verklapt via zijn vorm al genoeg: di wordt één van de weinige elektrische cabrio's!

Eerst kwam de BMW iX3, daarna de i3 Sedan, en in 2027 volgt de i3 Touring. Ook de nieuwe X5 kreeg de vormtaal van de Neue Klasse mee, al rijdt die op het bestaande CLAR-platform in plaats van de aparte Neue Klasse-architectuur. Die modellen laten zien dat het ontwerp van de Neue Klasse zich stap voor stap over het BMW-programma verspreidt, van SUV tot gezinsauto. Deze nieuwe testauto past in geen van die categorieën.

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Vier zitplaatsen, geen dak

Wat meteen opvalt op de foto's, is het ontbrekende dak. De testauto blijkt een cabriolet te zijn, vermoedelijk de elektrische opvolger van de huidige, op benzine en diesel draaiende 4-serie Cabrio, en zal door het leven gaan als BMW i4 Cabriolet. Bronnen dicht bij BMW spreken van een introductie in 2028, onder de interne codenaam "NA3". Net als de huidige 4-serie Cabrio krijgt ook deze elektrische versie vier zitplaatsen.

Daarmee mengt BMW zich in een race waarvan het startsignaal nog lijkt te moeten klinken. Puur elektrische cabriolets zijn nog altijd schaars: naast de Maserati GranCabrio Folgore en MG Cyberster - niet bepaald hardlopers in de verkoopstatistieken - zijn ook Audi en Porsche bezig met dakloze EV's. Wie van de grote merken als eerste met een geloofwaardige, volledig elektrische cabriolet komt, is dus nog open, maar dat BMW zich in de strijd gaat mengen, staat vast.

Omdat de auto vanaf de tekentafel als volledig elektrisch model is ontworpen, hoeft BMW geen rekening te houden met de inbouwruimte die een verbrandingsmotor normaal gesproken opeist. Dat maakt een langere wielbasis mogelijk, precies wat een 2+2 cabriolet goed kan gebruiken.

Voor het dak kiest BMW opnieuw voor een stoffen kap, net als bij de huidige G23. Twee generaties terug had de F33 nog een opvouwbare hardtop. Autofabrikanten kiezen doorgaans voor een softtop omdat die lichter is, in opgevouwen toestand minder ruimte inneemt en goedkoper is om te produceren.

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Geen einde aan de benzineversie

De komst van de elektrische cabrio betekent niet meteen het einde van de 4-serie Cabrio met verbrandingsmotor. Naar verluidt blijft de huidige G23 tot medio 2029 in productie in Dingolfing, samen met de M4 Cabrio (G83). Of BMW ook de nieuwe i4 een M-behandeling geeft, is nog niet bekend. Een elektrische 4-serie Coupé, met codenaam NA2, ligt eveneens voor de hand.