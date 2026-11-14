REVIEW - Allerleukste onderdeel maakt BMW M350 xDrive peperduur

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De elektrische BMW i3 maakte indruk. Maar probeer maar eens ongevoelig te blijven voor de zescilinder van zijn benzinebroer, de M350 xDrive. Hoe duur het prijskaartje ook is.

Wat valt op aan de nieuwe BMW 3-serie?

Als je de nieuwe BMW 3-serie naast de elektrische i3 ziet staan, zie je op het eerste gezicht weinig verschillen. Beide modellen lijken identiek: hetzelfde Neue Klasse-design, met de koplampen en nieren als één visueel geheel, verzonken deurgrepen en horizontale achterlichten. Alleen de uitlaatpijpen verraden de benzine-Dreier.

Maar zo makkelijk is het niet. Als je beter kijkt, zie je minimale verschillen in het uiterlijk van beide modellen. Zo is de motorkap van de 3-serie iets langer dan die van de i3 en de wielbasis een fractie korter. Bovendien is de 3-serie 2,5 centimeter lager dan de i3.



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Moet je bij het uiterlijk nog twee keer kijken om de verschillen te zien, onderhuids is vrijwel niets hetzelfde en zijn het eigenlijk twee verschillende auto's. Het platform waarop de i3 staat, is alleen geschikt voor elektrische modellen. Ook de iX3 en iX4 maken er gebruik van. De 3-serie op benzine staat nog op het platform van de 'Dreier' die hij aflost.

Wat zijn de pluspunten van de nieuwe BMW M350 xDrive?

Toen we over de BMW i3 50 xDrive schreven, meldden we nog dat we het sportieve motorgeluid niet misten. Maar als de zescilinder met twee turbo’s vol overgave je trommelvliezen streelt, is het moeilijk om daar geen emoties bij te voelen. Niet alleen als je zelf stuurt, ook als je langs de kant staat en het geluid van andere BMW-zescilinders door de Provençaalse heuvels hoort echoën.

De zes-in-lijn loopt zijdezacht in druk verkeer op de snelweg en in de stad. Op stille wegen laat hij ook een andere kant zien; bij hoge toerentallen dringt het kenmerkende zescilindergeluid zich heerlijk schaamteloos op.



BMW is niet kinderachtig en rust zijn voorlopige topmodel (we verwachten nog een M3) standaard uit met een adaptief M-onderstel, een M Sportdifferentieel en variabele sportbesturing. Het onderstel bewees zich al in de oude 3-serie, maar BMW heeft het niet klakkeloos overgenomen voor de huidige generatie (G50). Dankzij grotere wielen, een hogere torsiestijfheid én een soepeler vering is de M350 xDrive op twee fronten verbeterd ten opzichte van de oude M340i xDrive.

Het betekent dat hij nog sportiever rijdt, maar tegelijk ook meer veercomfort biedt dan zijn voorganger. Zelfs in de sportieve programma's houdt het onderstel wat reserves. Natuurlijk voel je wat er onder de banden gebeurt en is de demping stevig, maar het comfort wordt nooit helemaal opgeofferd.

Wat zijn de minpunten van de BMW M350 xDrive?

Echt ruim is een BMW 3-serie nooit geweest, ook de nieuwste generatie is achterin aan de krappe kant. Vooral de beenruimte is voor lange mensen net wat te beperkt, voor je hoofd is er nét genoeg plek. Over het andere nadeel komen we bij vraag 4 te spreken.

Wat is de prijs van de BMW 3-serie (2027)?

Nu dringt de harde werkelijkheid zich op. De BMW M350 xDrive heeft een basisprijs die in Nederland boven de 100.000 euro uitkomt. In België is-ie evenmin een koopje, maar betaal je wel 20.000 euro minder. De vraag is dan ook wie deze heerlijke auto gaat kopen. Voor zakelijke rijders is hij financieel moeilijk te verdedigen tegenover de elektrische i3, misschien dat een particuliere autoliefhebber nog bereid is om veel geld voor zijn benzine-BMW te betalen.

Natuurlijk kun je ook voor een goedkopere 3-serie gaan, de 318 is er 'al' voor 60.560 euro. Maar dan mis je de sportieve beleving en kun je wat ons betreft beter voor een minder dure en veel krachtiger BMW i3 gaan. Rationeel is er helaas niet veel meer dat spreekt voor de M350 xDrive.

Wat vind ikzelf van de BMW M350 xDrive?

Rationeel valt er best iets aan te merken op de BMW M350 xDrive. Maar versnipper je het prijskaartje achter de voorruit, dan blijven er vooral veel goede dingen over. Het zescilindergeluid en het nog altijd ongeëvenaarde onderstel maken een sensatie los die we de laatste tijd zelden hebben ervaren. We kunnen er weer even op teren als we straks weer in een elektrische Chinese SUV stappen.