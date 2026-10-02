Kantelpunt bereikt: BMW i3 heeft grotere actieradius dan even dure 3-serie op benzine

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De elektrische BMW i3 heeft een gigantische actieradius van 912 kilometer. Het zal toch niet dat-ie daarmee het rijbereik van de nieuwe BMW 3-serie op benzine overtreft?

De elektrische actieradius van 912 kilometer heeft de i3 50 xDrive te danken aan zijn enorme batterij van 108,7 kWh en zijn piepkleine stroomverbruik van 13,4 kWh/100 km. En dan te bedenken dat-ie 469 pk sterk is en vierwielaandrijving heeft. Een versie met alleen achterwielaandrijving zou nog zuiniger kunnen zijn …

912 km (i3) versus 907 km (320)

Zo’n BMW i3 50 xDrive met een WLTP-actieradius van 912 kilometer kost 63.945 euro. Als je voor hetzelfde bedrag een nieuwe 3-serie op benzine koopt, dan kun je voor 64.474 euro achter het stuur stappen van de 320 Sedan. Dat-ie een paar honderd euro duurder is, zien we door de vingers; afgerond kosten ze allebei 64 mille.

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Het rijbereik van de 320 moeten we zelf berekenen. Volgens BMW heeft de 211 pk sterke sedan met achterwielaandrijving minimaal 6,5 l/100 km nodig. De brandstoftank is 59 liter groot, wat betekent dat de 3-serie op benzine 907 kilometer ver komt. Dat is 5 kilometer minder ver dan zijn elektrische broer.

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Eerlijkere vergelijking

Ben je nog niet klaar om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en vind je deze vergelijking maar oneerlijk? Dan moeten we je gelijk geven. Op basis van de specificaties zou het eerlijker zijn om de elektrische i3 met 469 pk en vierwielaandrijving te vergelijken met de M350 xDrive Sedan: 443 pk, xDrive een prijskaartje van maar liefst 102.611 euro.

Maar met een verbruik van 7,5 l/100 km en een tank van 59 liter, komt het rijbereik uit op slechts 786 kilometer en dat maakt de 3-serie op benzine een nog grotere verliezer …