iX3 en i3 te duur? BMW werkt aan een goedkoper Neue Klasse-model

Vind jij de nieuwe Neue Klasse-modellen erg mooi maar net iets te prijzig? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want BMW is momenteel druk bezig met een goedkoper Neue Klasse-model.

De i1, zoals hij waarschijnlijk gaat heten, wordt volgens BMW-ontwerper Oliver Heilmer een van de belangrijkste modellen van het merk. De huidige 1-serie verkocht vorig jaar wereldwijd bijna 200.000 exemplaren, en BMW wil die positie ook in het elektrische tijdperk vasthouden. De nieuwe 1-serie wordt gebouwd op hetzelfde platform als de i3 en iX3, maar met teruggeschroefde specs om de prijs te drukken, en krijgt de vorm van een compacte hatchback. Verwacht hem in 2028.

Goedkoper dan de i3

De i1 deelt zijn technische basis met de i3, maar krijgt een kleinere batterij en minder vermogen. Waar de i3 beschikt over een accupakket van 108,7 kWh en een actieradius van zo'n 900 kilometer, zal de i1 daar ver onder blijven. Het maximale vermogen in de sterkste uitvoering komt naar verwachting uit op 322 pk, geleverd door één elektromotor achterin. Volgens het Britse Autocar zal de prijs tussen de 20 en 25 mille lager liggen dan die van de i3. Hoeveel dat precies is, is nog onduidelijk, want ook de nieuwe sedan heeft nog geen prijs.

Hoera, achterwielaandrijving!

De overstap naar een elektrische aandrijflijn betekent ook dat de 1-serie terugkeert naar achterwielaandrijving. Toen BMW in 2019 overstapte naar voorwielaandrijving voor de derde generatie, was dat een omstreden besluit. Met de i1 draait het merk die keuze voor de elektrische variant terug.

Eigen karakter

Verwacht geen verkleinde kopie van de iX3 of i3. BMW benadrukt dat elk Neue Klasse-model een eigen uitstraling krijgt. De i1 onderscheidt zich met een andere grille, een andere neus en unieke details over de carrosserie. Wel deelt hij het interieur met de rest van de Neue Klasse-familie, inclusief een schuin geplaatst touchscreen van 17,9 inch en een panoramisch display dat het traditionele instrumentenpaneel vervangt.

Ook benzine-variant

Naast de volledig elektrische i1 komt er ook een nieuwe verbrandingsversie van de 1-serie. Die twee zijn technisch volledig verschillend: de i1 rijdt op het nieuwe Neue Klasse-platform met achterwielaandrijving, terwijl de benzineversie gewoon doorgaat op het huidige UKL2-platform met voorwielaandrijving. Twee auto's die er hetzelfde uitzien, maar heel anders zijn.

Dat is overigens geen nieuwe aanpak voor BMW. Met de 3-serie doen ze precies hetzelfde: de elektrische i3 en de nieuwe benzine-3-serie zijn technisch volledig verschillend, maar delen wel hun uiterlijk.

Driedeurs terug?

Met de overstap naar een nieuw platform ontstaat ook ruimte voor een driedeurs carrosserie, een optie die bij de huidige 1-serie al jaren niet meer beschikbaar is. BMW-ontwikkelingsbaas Joachim Post hint daar nadrukkelijk op, al geldt dat alleen voor de elektrische variant.

