Chinese EV zakt door het ijs: Euro NCAP geeft dikke onvoldoende voor bediening

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Euro NCAP beoordeelt sinds dit jaar niet alleen de veiligheid van auto's, maar ook hoe makkelijk je ze bedient. Eén Chinese EV zakt daarbij direct door het ijs en krijgt een onverbiddelijke beoordeling.

Uit de laatste test van Euro NCAP, de Europese organisatie die de veiligheid van nieuwe auto's test en daar sterren aan geeft, blijkt hoe nieuwe modellen scoren met hun bediening tijdens het rijden. De Audi Q7 haalde 90 procent en de BMW iX3 zelfs de volle 100 procent. Onderaan de lijst staat de Leapmotor B05, een elektrische hatchback van een Chinees merk: 0 procent.

Dashboard van de B05

Fysieke knoppen nodig

Sinds 2026 kijkt Euro NCAP niet alleen naar wat er gebeurt bij een botsing, maar ook naar hoe afgeleid je raakt tijdens het rijden. Basisfuncties zoals knipperlichten, ruitenwissers, alarmlichten, de claxon en de noodknop moeten volgens de organisatie met een echte knop of hendel werken, niet via een menu op het touchscreen.

Wie daarvoor eerst door een scherm moet tikken, kijkt te lang niet naar de weg. Chinese merken scoren op dit onderdeel opvallend vaak slecht: ook de Xpeng X9, Zeekr 7GT en Aion UT scoorden opvallend laag.

Toch vijf sterren

Dat betekent niet dat de B05 een onveilige auto is. In de crashtest van begin september haalde hij gewoon vijf sterren, met 92 procent voor de bescherming bij een botsing en 77 procent voor het voorkomen van ongelukken. De nul gaat dus puur over de bediening.

De slechte score voor de bediening weegt maar beperkt mee in het eindoordeel. Daardoor houdt de B05 zijn vijf sterren, al vindt Euro NCAP wel dat hij meer echte knoppen nodig heeft.

Leapmotor steeds populairder

Leapmotor wordt in Europa verkocht via een samenwerking met Stellantis, het concern achter onder meer Peugeot, Opel en Fiat. In Nederland groeit het merk hard: volgens RAI Vereniging en BOVAG werden er tot en met september 3214 Leapmotors geregistreerd, tegen 635 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is bijna vijf keer zoveel. De B05 is met 140 exemplaren nog een kleine speler, de B10 is met 1247 stuks de populairste. Of kopers zich iets aantrekken van een nul voor de bediening, moet nog blijken.

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