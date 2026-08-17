Tests

De BMW iX3 is een topper, evenals de Audi Q6 E-tron en Porsche Macan Electric. Wel zijn ze allemaal véél duurder dan de Zeekr 7X. Waar zit het addertje onder het gras?

Je vraagt je af of ze bij Zeekr wel geld verdienen, als je een 7X koopt. Want met 64.890 euro is de Chinese SUV eigenlijk een eersteklas koopje. Qua uitrusting zit alles erop en eraan en met de prestaties van de 646 pk sterke 7X is evenmin iets mis. Bovendien laadt hij als een malle. Zie ook het onderstaande deel van de vergelijkende test.

Prijsverschil: tot 36.000 euro!

In basistrim is de BMW iX3 bijna 8000 euro duurder dan de Zeekr 7X, in de geteste configuratie zit er zowat 12.000 euro tussen beide auto’s. De Porsche Macan maakt het helemaal bont: die is dik 36.000 euro duurder dan de Zeekr! De Audi, ten slotte, staat voor ongeveer 14.000 euro meer in de boeken.

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Zeekr op alle fronten goedkoper

Kijken we naar de andere kosten­posten, dan breidt de Zeekr zijn voorsprong steeds verder uit. Het is tientjeswerk op jaarbasis, maar hij is het goedkoopst in onderhoud en in de verzekering. Voor alle vier de auto’s moet evenveel aan wegenbelasting worden betaald.

Zeekr heeft ook zijn huiswerk op garantiegebied het beste gedaan: je krijgt vijf jaar fabrieksgarantie. Alleen Audi biedt een kosteloze pechhulp over de gehele periode van eigendom - zolang je je Q6 E-Tron in onderhoud laat bij de officiële dealer.

Porsche veegt de vloer aan met concurrentie

Die prijsverschillen klinken bijna te mooi om waar te zijn. Toch is er minstens één testonderdeel waarop de Chinese Zeekr het behoorlijk laat afweten tegenover de Duitse concurrentie: de rijeigenschappen.

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In het segment van de (loodzware) SUV’s verschillen niet alleen de motorvermogens fors van elkaar, maar ook de kwaliteit van de onderstelafstemming. En dat is het ingrediënt waarmee tempo in temperament wordt omgezet. Het komt vast niet als een verrassing dat de Porsche Macan in dit hoofdstuk de vloer aanveegt met zijn opponenten.

Nauwe band

Tussen bestuurder en machine ontstaat een nauwe band. Besturing, wielbewegingen, de reacties van de carrosserie, alles is perfect op elkaar afgestemd en werkt met een ­trans­parante feedback. Ook bij heel hoge bochtsnelheden bewaart de auto stoïcijns zijn stabiliteit, om met zijn straffe basis­afstemming en griprijke sportbanden een vrijwel grenzeloos vertrouwen op te bouwen. Op die manier vormt veiligheid een solide basis voor maximaal rijplezier.

BMW iX3 goede tweede

De BMW iX3 laat dat echter niet zomaar gebeuren. Zodra je het Sport-programma hebt ingeschakeld, zet de auto er stevig de sokken in. Ook de besturing biedt dan meer controlegevoel. Op de kleinste stuurbewegingen volgt direct een reactie, terwijl de iX3 op de limiet gemakkelijk beheersbaar blijft. Als we de Porsche Macan in deze ­vergelijkende test niet hadden behandeld, zou de BMW iX3 dit testhoofdstuk met vlag en wimpel winnen.

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Audi Q6 legt nadruk op comfort

De Audi vaart een andere koers. Hij legt meer de nadruk op comfort dan op scherpte. Daardoor reageert de auto op de limiet vrij afstandelijk. De besturing geeft minder feedback, voor het veranderen van richting dien je wat verder door te draaien. De Q6 ondergaat jouw strapatsen gelaten, maar puur rijgenot zal hij niet bieden.

Zeekr 7X gooit handdoek in de ring

Ten slotte de Zeekr 7X. Wanneer de andere drie auto’s allang zijn afgevlagd, komt de Chinese SUV over de finish. Op het handlingcircuit is hij liefst 8 seconden trager dan de Porsche, 6 tellen langzamer dan de BMW en op de Audi moet hij 4 seconden prijsgeven.

Bij Zeekr hebben ze de verfijning van de drie andere SUV's nog niet in de vingers. In snelle bochten maakt de auto een weinig uitgebalanceerde indruk: onderstuur gaat over in overstuur, waarbij de besturing op communicatief vlak de handdoek in de ring gooit.

Langere remweg

Ook de afstelling van het ESP moet beter. Terwijl de remvertraging te veel wordt beïnvloed door de recuperatie. Daar komt nog bij dat de Zeekr van 100 naar 0 km/h 2 tot 4 meter meer nodig heeft om tot stilstand te komen dan de Duitse elite.

Kortom, als het om de rijeigenschappen gaat, kan de Zeekr zich niet meten met de concurrentie uit Duitsland. Niet qua stuurplezier en ook niet qua veiligheid. Maar we weten dat ze in China erg snel leren ...