BMW iX3 op de pijnbank: zo verloopt snelladen met 400 kW in de praktijk

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De BMW iX3 ondersteunt snelladen met 400 kW. Dat is ontiegelijk snel; zelfs de krachtige laadstations van Ionity gaan maar tot 350 kW …

Laadstations van 400 kW (of meer) zijn dus schaars, maar ze bestaan wel. De BMW iX3 toont ze keurig op de navigatiekaart. Wij rijden naar Kleve in Duitsland voor een laadstation van 500 kW (!). Want stel je voor dat de Neue Klasse de verwachtingen overtreft en tot wel 405 of 410 kW aankan …

Maar de Duitse laadzuil van 500 kW blijkt zijn krachten te verdelen over twee stekkers die elk 300 kW leveren. Dat is niet genoeg voor de iX3! We wijken uit naar een Tango Electric met maximaal 400 kW en starten onderstaande meting.

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Zo verloopt snelladen met de BMW iX3

We pluggen in met 5 procent en de auto toont dat de batterij ‘optimaal’ is voor DC-laden. Let’s go! De laadsnelheid knalt omhoog: bij 10 procent staat-ie al op 366 kW. We starten de stopwatch. Bij 28 procent zien we het hoogste laadvermogen: 383 kW. Hier begint de lange daling in te zetten. Na 24 minuten is de enorme batterij voor 80 procent gevuld. Volgens BMW kan het nóg iets sneller (21 min.).

Laadpoort BMW iX3

Achter de elektrisch aangedreven laadklep zit een laadpoort waarvan de onderste helft wordt afgeschermd door een klepje. Zo zien we het graag: bij een EV van 70 mille kun je het als fabrikant eigenlijk niet maken om de poort te beschermen met zo’n dop van rubber die sneu aan een touwtje bungelt. Je vindt de laadklep trouwens op de vertrouwde BMW-plek: rechtsachter op de auto. Dat kijkt de Neue Klasse af van zijn voorgangers.

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