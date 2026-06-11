Bijna 9000 euro goedkopere Mercedes GLC jaagt op BMW iX3 en Volvo EX60

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De elektrische Mercedes GLC wordt een stuk goedkoper en dus toegankelijker. Dankzij twee nieuwe versies zakt de vanafprijs met bijna 9000 euro. Zonder dat het bereik sterk afneemt. Zo moet de GLC de BMW iX3 en de Volvo EX60 dichter in de nek gaan hijgen.

De GLC geldt voor Mercedes als een van de belangrijkste modellen in Europa. Juist daarom zijn de nieuwe GLC 250 Business Solution en GLC 300 4MATIC Business Solution bijzonder welkome aanvullingen op het gamma.

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Iets minder bereik voor veel minder geld

De achterwielaangedreven Mercedes GLC 250 Business Solution krijgt een vanafprijs van 63.939 euro en biedt een WLTP-bereik tot 646 kilometer. Daarmee is-ie ruim 8700 euro goedkoper dan de 400 4Matic, terwijl hij niet eens zo veel actieradius inlevert (zie tabel verderop).

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De Mercedes GLC 300 4MATIC Business Solution heeft vierwielaandrijving, kost minimaal 67.569 euro en komt tot 613 kilometer ver.

Ook de laadsnelheid blijft een belangrijk verkoopargument. Volgens Mercedes kan de GLC in tien minuten voldoende stroom laden voor 265 kilometer extra rijbereik. Daarmee probeert het merk een van de grootste bezwaren tegen elektrisch rijden weg te nemen.

Concurrentie wordt sterker

De timing van deze prijsverlaging is opvallend. De markt voor elektrische premium-SUV's wordt de komende maanden aanzienlijk drukker. De volledig nieuwe BMW iX3 staat net in de showroom en op de Volvo EX60 hoef je nog maar een maandje te wachten.

Met een lagere instapprijs kan Mercedes beter concurreren met deze nieuwkomers, zeker in de zakelijke markt waar leaseprijzen vaak doorslaggevend zijn. Voor zakelijke rijders noemt Mercedes maandelijkse financial lease-tarieven vanaf € 719 voor de GLC 250 en € 749 voor de GLC 300 4MATIC.

Nieuwe designtaal

De elektrische GLC speelt daarnaast een belangrijke rol in de nieuwe designrichting van Mercedes. Het model is de eerste Mercedes met de vernieuwde grille, die verlicht is en voorzien kan worden van animaties.

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Volgens Mercedes blijkt de belangstelling groot. Het merk meldt dat de elektrische GLC inmiddels vaker is besteld dan enig ander elektrisch model uit zijn geschiedenis. Al heeft dat wellicht ook te maken met het feit dat de voorgaande elektrische Mercedessen geen doorslaand succes waren ... Hoe dan ook draait de fabriek in Bremen momenteel in drie ploegen.

Of dat voldoende is om de opmars van BMW en Volvo af te remmen, zal de komende tijd moeten blijken. Met een vanafprijs onder de 64 mille heeft Mercedes in elk geval een belangrijk wapen in handen gekregen.

Specificaties Mercedes GLC EQ