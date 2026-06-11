1 jaar Auto Review met 44% korting

1 jaar Auto Review met 44% korting Bekijk actie

Bijna 9000 euro goedkopere Mercedes GLC jaagt op BMW iX3 en Volvo EX60

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken

De elektrische Mercedes GLC wordt een stuk goedkoper en dus toegankelijker. Dankzij twee nieuwe versies zakt de vanafprijs met bijna 9000 euro. Zonder dat het bereik sterk afneemt. Zo moet de GLC de BMW iX3 en de Volvo EX60 dichter in de nek gaan hijgen.

De GLC geldt voor Mercedes als een van de belangrijkste modellen in Europa. Juist daarom zijn de nieuwe GLC 250 Business Solution en GLC 300 4MATIC Business Solution bijzonder welkome aanvullingen op het gamma.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.

Iets minder bereik voor veel minder geld

De achterwielaangedreven Mercedes GLC 250 Business Solution krijgt een vanafprijs van 63.939 euro en biedt een WLTP-bereik tot 646 kilometer. Daarmee is-ie ruim 8700 euro goedkoper dan de 400 4Matic, terwijl hij niet eens zo veel actieradius inlevert (zie tabel verderop). 

SportContact 7
Zomerband met sportieve scores
Zomerband met sportieve scores

Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.

Ontdek meer

De Mercedes GLC 300 4MATIC Business Solution heeft vierwielaandrijving, kost minimaal 67.569 euro en komt tot 613 kilometer ver.

Ook de laadsnelheid blijft een belangrijk verkoopargument. Volgens Mercedes kan de GLC in tien minuten voldoende stroom laden voor 265 kilometer extra rijbereik. Daarmee probeert het merk een van de grootste bezwaren tegen elektrisch rijden weg te nemen.

Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken
Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken

Concurrentie wordt sterker

De timing van deze prijsverlaging is opvallend. De markt voor elektrische premium-SUV's wordt de komende maanden aanzienlijk drukker. De volledig nieuwe BMW iX3 staat net in de showroom en op de Volvo EX60 hoef je nog maar een maandje te wachten.

Met een lagere instapprijs kan Mercedes beter concurreren met deze nieuwkomers, zeker in de zakelijke markt waar leaseprijzen vaak doorslaggevend zijn. Voor zakelijke rijders noemt Mercedes maandelijkse financial lease-tarieven vanaf € 719 voor de GLC 250 en € 749 voor de GLC 300 4MATIC.

Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken
Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken

Nieuwe designtaal

De elektrische GLC speelt daarnaast een belangrijke rol in de nieuwe designrichting van Mercedes. Het model is de eerste Mercedes met de vernieuwde grille, die verlicht is en voorzien kan worden van animaties.

Blijf bij over de Mercedes GLC met de gratis nieuwsbrief. 

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volgens Mercedes blijkt de belangstelling groot. Het merk meldt dat de elektrische GLC inmiddels vaker is besteld dan enig ander elektrisch model uit zijn geschiedenis. Al heeft dat wellicht ook te maken met het feit dat de voorgaande elektrische Mercedessen geen doorslaand succes waren ... Hoe dan ook draait de fabriek in Bremen momenteel in drie ploegen.

Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken
Goedkopere Mercedes GLC moet BMW iX3 en Volvo EX60 aanpakken

Of dat voldoende is om de opmars van BMW en Volvo af te remmen, zal de komende tijd moeten blijken. Met een vanafprijs onder de 64 mille heeft Mercedes in elk geval een belangrijk wapen in handen gekregen.

Lees ook Wordt de Volvo EX60 net zo'n unaniem succes als de XC60? REVIEW - Wordt de Volvo EX60 net zo'n unaniem succes als de XC60?

Specificaties Mercedes GLC EQ

GLC 250 GLC 300 4Matic GLC 400 4Matic
Aandrijflijn 4x2 4x4 4x4
Max. vermogen 260 kW 310 kW 360 kW
Max. koppel 800 Nm 800 Nm 800 Nm
Netto capaciteit 85 kWh 85 kWh 94 kWh
AC-laden standaard/opt. 11/22 kW 11/22 kW 11/22 kW
DC-laden, max. 320 kW 320 kW 330 kW
DC-laadtijd 10-80%6 22 min. 22 min. 22 min.
Bijgeladen actieradius na 10 min. 265-225 km 255-215 km 305-240 km
Max. trekgewicht  2200 kg 2400 kg 2400 kg
Acc. 0-100 km/h 5,9 s 4,7 s 4,3 s
Topsnelheid 210 km/h 210 km/h 210 km/h
Energieverbruik 15,2-18,1 kWh/100 km 16,0-18,8 kWh/100 km 114,9-18,9 kWh/100 km
Actieradius5 541-646 km 523-613 km 568-714 km
Vanafprijs € 63.939 € 67.569 € 72.651
Lees ook REVIEW - hoe goed is de elektrische BMW iX3 (2025) echt? REVIEW - hoe goed is de elektrische BMW iX3 (2026) echt?
Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

Ontdek 'm nu
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Krachtpatser!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact