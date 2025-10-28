REVIEW - hoe goed is de elektrische BMW iX3 (2026) echt?

Tests

We reden nog vóór de onthulling op de IAA in een gecamoufleerde BMW iX3 50xDrive. De Neue Klasse is het veelbelovende begin van een nieuw tijdperk voor BMW. De Duitsers lijken hun draai in de elektrische wereld gevonden te hebben.

BMW gooit het roer om met de volledig elektrische iX3. Dit is niet zomaar een nieuw model, maar de aftrap van een nieuw tijdperk. Dat zijn grote woorden, maar BMW meent het en wij zijn geneigd daarin mee te gaan. Vanaf nu is stijlvol, minimalistisch design troef bij de elektrische auto's van BMW.

BMW bijna overgenomen door Mercedes

De Duitsers leggen een link met de oorspronkelijke Neue Klasse uit 1961. BMW was toen op sterven na dood en stond in 1959 op het punt om door het moederbedrijf van Mercedes te worden ingelijfd. Op een haar na werd dat voorkomen. Pas met auto’s als de 1500 en 1800 (Neue Klasse) werd de basis gelegd voor de moderne, sportief gelijnde BMW’s. De Hofmeister-knik in de C-stijl heeft alle modegrillen overleefd en is nog steeds op veel BMW’s terug te vinden.

Dat BMW de naam Neue Klasse heeft afgestoft, zegt dus veel. Al is er geen sprake van een overname door Daimler, ook nu gaat het design volledig op de schop. De man achter deze plannen is hoofddesigner Adrian van Hooydonk, die al sinds 2009 de baas is over de ontwerpers.

BMW iX3 actieradius

De iX3 is de eerste Neue Klasse-BMW. Hij werd in september 2025 onthuld op de IAA in München, maar wij reden er al mee voordat het doek eraf werd getrokken. Het Neue Klasse-platform werd speciaal voor EV's ontwikkeld. Dankzij 800 volt-techniek is ultrasnel laden tot 400 kW mogelijk.

Ook de actieradius is immens, BMW zegt je 805 kilometer ver komt op één batterijlading. Na 10 minuten snelladen belooft BMW dat je al 300 kilometer hebt bijgetankt. Twee in eigen huis ontwikkelde elektromotoren zorgen voor de aandrijving; een op elke as. De BMW iX3 50xDrive met 4WD komt als eerste op de markt, een achterwielaangedreven iX3 volgt later.

BMW iX3 50xDrive specs

469 pk

0-100 km/h in 4,9 s

Topsnelheid 210 km/h

Batterij van 108 kW

Actieradius 805 km

Verbruik 15,1 kWh/100 km

Prijs: 70.521 euro

Ook de batterijen zijn modern. Normaal zitten kleine batterijcellen samen in een module, en meerdere modules vormen samen een batterijpakket. BMW kiest voor cell-to-pack. Daarbij worden de cellen direct in het batterijpakket geplaatst. Daardoor past er meer in, is de constructie lichter en kan de koeling efficiënter worden ingericht. De batterij is in de iX3 ook een dragend onderdeel van de auto.

Ver voor de onthulling reden we met een gecamoufleerde iX3.

‘Heart of Joy’

BMW heeft nog iets uit zijn hoge hoed getoverd. Heart of Joy klinkt als een liedje van Barbra Streisand, maar is een krachtige centrale computer die alle belangrijke systemen van de auto met elkaar verbindt. Hierdoor communiceren aandrijving, rijassistentie, infotainment en basisfuncties sneller en slimmer. Het resultaat: betere prestaties, efficiënter energiegebruik en een betere samenwerking tussen alle technologie in de auto.

In het interieur valt vooral het nieuwe Panoramic Vision op: een doorlopend scherm over de volle breedte van de auto, waarop snelheid, actieradius en navigatie duidelijk in beeld komen. Het wordt aangevuld met een head-up display, een groot centraal touchscreen en een AI-assistent.

Een echte BMW

De iX3 heeft stalen veren en gewone schokdempers, maar meer is ook niet nodig. Alle oneffenheden worden moeiteloos verwerkt. Snelle koersveranderingen kan-ie makkelijk aan zonder dat de auto gaat glijden. Als je remt, gebeurt dat bijna volledig via energieterugwinning (98 procent, zegt BMW). Dat gaat zo soepel dat zelfs hard remmen schokvrij aanvoelt. Andere luxe auto's doen dat de iX3 niet na. De besturing is direct en geeft in de sportstand veel feedback. Het bochtgedrag is dan ook weer typisch BMW. De gerichte remingrepen op de afzonderlijke wielen maken het rijgedrag nog veiliger.

De BMW iX3 kan autonoom rijden op niveau 2. Dat betekent dat de auto zelf kan sturen, optrekken en remmen, maar de bestuurder blijft verantwoordelijk. Een camera in de binnenspiegel houdt de scherpte van de bestuurder in de gaten, zodat het systeem weet dat je op het punt staat om van rijstrook te wisselen en niet hoeft in te grijpen. Ook in stadsverkeer of in de file is het fijn als de software het sturen en remmen overneemt.

BMW iX3 levertijden

De nieuwe BMW iX3 is de auto van de toekomst. Software speelt een grotere rol dan ooit, maar dat hoeft geen afstandelijke auto's op te leveren. De iX3 is sportief en comfortabel en betrekt je als vanouds bij het rijden. De prijs is ambitieus: 70.521 euro. Maar toch lijkt BMW met de Neue Klasse zijn draai in de elektrische wereld gevonden te hebben. De lat voor de concurrentie ligt hoog. Wie enthousiast is geworden, moet nog wel een tijdje ijsberen; de productie van de iX3 wordt eind dit jaar gestart, maar hij komt pas in de lente van 2026.

