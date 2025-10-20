Deze BMW staat nog niet in de showroom, maar is nu al een verkoophit

Nieuws

De elektrische BMW iX3 luidt een nieuw tijdperk in voor de Duitsers. En dat begint meteen met een klapper: nog voordat de auto in de showroom staat, heeft BMW al duizenden orders binnen.



De nieuwe BMW iX3 komt pas in 2026 op de markt, maar de belangstelling is nu al gigantisch. Nog geen zes weken na de onthulling staat de teller al op duizenden bestellingen, tot verrassing van BMW zelf.

Vliegende start voor BMW iX3

Met de iX3 trapt BMW een nieuw tijdperk af: het zogeheten Neue Klasse-platform, dat de basis vormt voor een hele reeks elektrische modellen. En de eerste resultaten liegen er niet om. Alleen al in Duitsland zijn meer dan 3000 bestellingen geplaatst, nog voordat er ook maar één proefrit is gemaakt. Daarmee overtreft de elektrische iX3 zelfs de verkoopcijfers van de BMW X3 op benzine.

Productie kan vraag niet bijbenen

BMW-topman Christian Ach geeft in gesprek met het Duitse Automobilwoche aan dat het merk de huidige vraag nauwelijks kan bijhouden. De iX3 wordt gebouwd in een compleet nieuwe fabriek in het Hongaarse Debrecen, met een capaciteit van 150.000 auto’s per jaar.

Toch denkt BMW dat de productie de komende tijd niet toereikend zal zijn om alle orders tijdig te leveren. De eerste exemplaren worden naar verwachting in het voorjaar van 2026 op kenteken gezet.

Eerste uitvoering: iX3 50 xDrive

Voorlopig is de nieuwe EV nog maar in één uitvoering beschikbaar: de iX3 50 xDrive. Dankzij twee elektromotoren met samen 463 pk en 645 Nm, sprint hij in minder dan vijf seconden naar de honderd. De 108 kWh-batterij zorgt voor een indrukwekkend rijbereik van 805 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Opladen van 10 naar 80 procent duurt slechts 21 minuten.

BMW iX3 prijs

De BMW iX3 50 xDrive kost in Duitsland 68.900 euro en we verwachten dat-ie in Nederland hooguit een paar honderd euro duurder zal worden (want 667 euro bpm). Later volgt een voordeliger uitvoering van ongeveer 60.000 euro.

De iX3 is pas het begin. Kort na dit model volgt de volledig elektrische BMW 3-serie: de nieuwe BMW i3. En daar blijft het niet bij: BMW is van plan om in de komende jaren maar liefst veertig nieuwe modellen op de markt te brengen. Vier-nul! Hoe ze dat voor elkaar krijgen, lees je hieronder.