BMW iX3 strooit met indrukwekkende getallen (maar dat uiterlijk ...)

De nieuwe BMW iX3 geeft zijn visitekaartje af. Van 0 naar 100 in 4,9 seconden, opladen voor 372 kilometer in tien minuten en een actieradius waarmee je naar BMW's hoofdkantoor rijdt komt zonder laden. Maar het uiterlijk? Laten we tactisch zeggen dat smaken verschillen.

805 kilometer bereik

De nieuwe BMW iX3 heeft een accupakket van 108,7 kWh netto. Daarmee haalt hij volgens de WLTP-cyclus een actieradius van 805 kilometer. Dat betekent dat je vanuit Utrecht op één batterijlading voor de deur van het hoofdkantoor van BMW in München kunt parkeren. Deel je 108,7 kWh door 805 km, dan kom je uit op een gemiddeld verbruik van circa 13,5 kWh/100 km. Dat is opvallend laag voor een SUV van dit formaat

Laden gaat veel sneller dan bij de vorige generatie: in tien minuten kan genoeg stroom worden bijgetankt voor 372 kilometer. Van 10 naar 80 procent laden duurt 21 minuten.

Snel en sterk

De aandrijving van de iX3 50xDrive bestaat uit twee elektromotoren. Samen leveren ze 469 pk en een koppel van 645 Nm. Dat vertaalt zich naar een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,9 seconden en een begrensde topsnelheid van 210 km/u. Ook praktisch: de iX3 mag een aanhanger trekken van 2000 kilo.

Rempedaal overbodig

Opvallend is het Heart of Joy. Dat bundelt aandrijving, remmen, energieterugwinning en stuurinrichting in één krachtige computer. De besturing van die functies verloopt daardoor veel sneller en preciezer dan voorheen. In de praktijk betekent dat meer efficiency en een vloeiende rijervaring. Volgens BMW wordt 98 procent van de remacties afgehandeld door de elektromotor, zonder de conventionele remmen.

Bekend design, nieuwe details

Qua uiterlijk sluit de iX3 aan bij de conceptcar Vision Neue Klasse X. De grille is verticaal vormgegeven, een knipoog naar de Neue Klasse-modellen uit de jaren zestig. Achteraan vallen vooral de brede, platte achterlichten op. De auto meet 4,78 meter in lengte, 1,90 meter in breedte en 1,64 meter in hoogte.

Binnenin: breedbeeld voor iedereen

Wie instapt, kan er niet omheen: het Panoramic iDrive. De hele voorruit verandert in een informatiedisplay, aangevuld met een centraal scherm. BMW zegt dat de iX3 zo gebruiksvriendelijker is, met alle belangrijke info in het blikveld van de bestuurder.

In de bagageruimte kun je 520 tot 1.750 liter kwijt, aangevuld met een frunk van 58 liter onder de motorkap. Achterin is er meer beenruimte dan bij de vorige generatie.

Rijhulpmiddelen

De standaarduitrusting bevat onder meer rijstrookassistentie en waarschuwingen voor kruisend verkeer. Optioneel zijn systemen als een snelwegassistent, die zelfstandig van rijstrook wisselt en langere tijd zonder handen aan het stuur kan rijden. In de stad kan de iX3 verkeerslichten herkennen en automatisch weer optrekken zodra het groen wordt.

Prijs in Nederland

In Duitsland staat de iX3 50 xDrive straks in de prijslijst vanaf 68.000 euro. Voor Nederland is de prijs nog niet bekendgemaakt, maar we verwachten dat-ie niet veel hoger zal liggen.



Conclusie

De nieuwe BMW iX3 heeft een flinke actieradius, een hogere laadsnelheid en zit van boven tot onder vol met moderne rijhulpsystemen. Daarmee markeert hij het begin van een nieuw hoofdstuk voor BMW’s elektrische modellen. De cijfers maken indruk en het design zal ongetwijfeld de tongen losmaken.